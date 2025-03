Dos de los cruceros más grandes del mundo atracan en la isla de Roatán

Roatán, Islas de la Bahía

El puerto de Coxen Hole en Roatán, Islas de la Bahía, recibió este jueves 27 de marzo a dos de los cruceros más grandes del mundo, el Wonder of the Sea y el Norwegian Getaway.

La temporada alta de cruceros está actualmente en su punto máximo y la paradisiaca isla está abarrotada de turistas.

El Wonder of the Sea es la embarcación insigne de la línea Royal Caribbean, con capacidad para 5734 pasajeros. Cuenta con 16 cubiertas para uso de los turistas, 20 restaurantes, 4 piscinas y 2,867 camarotes, parques temáticos y teatros.

El Norwegian Getaway, de la empresa Norwegian Cruise Line, arribó con más de 3,000 pasajeros. Los más de 6,000 turistas bajaron y disfrutaron de las maravillas de la isla, además de practicar buceo, snorkel, entre otras actividades. También visitan las playas de West Bay Beach, West End, Sandy Bay Beach y Half Moon Bay.