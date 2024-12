Histórico aumento de cruceristas a Roatán al cierre de este año

Entre los cruceros que arribaron a Honduras en este 2024 se encuentra el Icon of the Seas, (Ícono de los Mares), el barco más grande del mundo, con una capacidad para 2,300 tripulantes y 7,600 pasajeros.

El colosal crucero de la compañía Royal Caribbean International ofrece una experiencia vacacional sin precedentes a sus pasajeros, con una variedad de innovaciones y atracciones para todas las edades.

Asimismo, este año llegaron por primera vez siete nuevos cruceros, los cuales ya tienen en agenda un itinerario de visitas para 2025.

También llegaron a los puertos de Roatán Village y Mahogany Bay embarcaciones de renombre como el Wonder of the Seas, considerado otro de los más grandes del mundo, con 6,508 pasajeros, y el Norwegian Joy, con 4,031, que fueron los cruceros con mayor cantidad de pasajeros a bordo.

Cada turista que llega al país deja a la isla un aproximado de 104 dólares, según el IHT.