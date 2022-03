Llega a Roatán Wonder of the Seas, el crucero más grande del mundo

Roatán, Islas de la Bahía.

Este domingo arribó a la paradisíaca isla de Roatán, Islas de la Bahía, el Wonder of the Seas, el barco más grande del mundo, con cerca de 4,500 pasajeros a bordo, quienes llegaron a territorio hondureño para disfrutar de una veraniega estadía. “Este será el primer viaje que realizará a Honduras el gigantesco crucero, se espera que entre marzo y abril lleve a cabo otras dos visitas. El hecho de recibir el crucero más grande del mundo supone todo un reto para el muelle, pero confiamos en que los habitantes les darán el mejor de los recibimientos”, declaró el gerente del muelle. La población y en especial los empresarios de Roatán, están a las expectativas debido a que este arribo implica un empuje a la economía de la zona, la cual ha sido golpeada significativamente a raíz de la pandemia del covid-19, desde marzo de 2020.

El 85% de los pasajeros se bajan de los cruceros y dejan cada uno alrededor de 100 dólares como mínimo a la economía de Roatán. Muchos visitan las playas de arena blanca de la isla, practican canopy, snorkel y buceo, entre otras actividades recreativas. El barco mide 362 metros de eslora, puede acoger a 6,988 pasajeros y cuenta con 15 cubiertas hasta arriba de piscinas, toboganes, restaurantes y escenarios. Hasta hace poco, el título del barco más grande del mundo le correspondía al Symphony of the seas, propiedad de la compañía de cruceros Royal Caribbean International, pero el primer fin de semana de marzo le fue arrebatado con el comienzo del viaje inaugural del Wonder of the Seas, el nuevo buque estrella de la empresa.