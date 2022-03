El Wonder of the Seas vienea enamorar a los hondureños

San Pedro Sula

De Fourt Lauderdale en Florida, a Costa Maya y Cozumel en México. De ahí a Roatán en Honduras para hacer una última parada en Cococay, Bahamas, antes de volver a Estados Unidos. Esta es la primera de un sinfín de rutas que lleva en su agenda la más joven e impresionante embarcación turista de la naviera Royal Caribbean: el Wonder of the Seas, el barco crucero más grande del mundo. Recién estrenada, esta enorme ciudad flotante atracará este domingo 13 en la paradisiaca isla de Roatán para deleite de los que viajan a bordo y de los que podrán apreciar su majestuosidad desde afuera.Por sí solo, el barco es una joya. Solo la incomparable belleza de la joya caribeña de Honduras podría imponerse ante la variada oferta de diversión que ofrece el barco. Su interior no tiene nada que envidiarle a su ahora desbancado hermano mayor, el Harmony of the Seas, de 361.8 metros de la misma naviera, que por años fue considerado el crucero más grande del mundo, con una distancia de proa a popa de 362 metros. Su interior llama a la aventura.Tiene una pista de patinaje sobre hielo, toboganes infinitos, piscina para hacer surf.

Diversión Su oferta se complementa con 20 restaurantes y bares y hasta ocho comunidades de convivencia dentro del buque.

Además cuenta con el Aqua Theater más novedoso del mundo para disfrutar de espectáculos únicos y exclusivos en el mar. El Wonder of the Seas también tiene más de 30 categorías diferentes de camarotes entre los que tienen balcón virtual, con vistas a balcones interiores y exteriores así como suites familiares con toboganes en el interior, y mucho más. El Wonder of the Seas, que tiene capacidad para un máximo de 6,988 pasajeros y una tripulación de 2,300 personas, zarpó el pasado 4 de marzo en su travesía inaugural de durará siete días. Total expectativa. Con gran entusiasmo han reaccionado las autoridades municipales y de Turismo de la isla de Roatán, tras el anuncio del arribo este domingo del Wonder of the Seas.

Costo En el portal crucerosnet.com ofrecen el paquete en el Wonder para la ruta inaugural en $646 más tasas. Es un viaje de ocho días.