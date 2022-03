Iglesia católica rechaza la despenalización del aborto y las PAE

El Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, durante la homilía de este domingo se refirió a la situación actual que Honduras enfrenta y aseguró que el “Señor es la defensa de nuestra vida”.

“Hay personas y grupos que están contra la vida. Que triste que no logramos que nuestra Honduras, respete la vida, que no hayan muertos, nadie tienen derecho a quitarle la vida a nadie, y mucho menos la vida que no ha nacido, es la peor de las injusticias, sociedades que se rasgan las vestiduras, y quieren sentenciar a muerte a los que no han nacido”, dijo el religioso.

Rodríguez añadió que “No a ningún atentado contra la vida y no a todos los medicamentos abortivos, eso no es progresar, eso es caminar hacia atrás. Ojala que nuestros legisladores que quieren algo mejor para nuestra Honduras y no caigan en la trampa de la tiranía de una minoría”.

“Todo aquel que está empuñando armas y destruyendo y matando, está matando a los hijos amados, a nadie se le puede quitar la vida, y mucho menos con esas armas de destrucción”, puntualizó refiriéndose a la violencia en Honduras.

DIPUTADOS NO DEBEN CAER EN TRAMPA

El cardenal dijo que espera que los diputados hondureños “que quieren verdaderamente algo mejor para nuestra Honduras, no caigan en la trampa de la tiranía de algunas minorías, toda la humanidad está llamada a la transfiguración”.

“No a ningún atentado contra la vida, ni tampoco a todos los medios o medicamentos que son abortivos, eso no es progresar, es caminar hacia atrás”, subrayó Rodríguez.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, organizaciones feministas exigieron en Honduras el fin de la penalización del aborto en el país, mientras que la Iglesia católica y representantes de partidos de derechas han manifestado su oposición.

La interrupción del embarazo es penalizada en Honduras en todas sus formas desde 1997, lo cual ha generado una persecución a las mujeres sospechosas de haberse practicado uno, por lo que podrían cumplir hasta 10 años de prisión.

El religioso dijo que es necesario “tomar conciencia que la humanidad no puede seguir caminando sin Dios, necesitamos transparentar la verdadera vida, no podemos refugiarnos en la montaña del individualismo, necesitamos asumir la realidad”.

“Hoy hay una ideología en las sociedades muy desarrolladas que hablan de la sociedad del bienestar y ven al mundo solo a la luz del progreso, del desarrollo, del crecimiento económico, del sometimiento de toda la realidad a la razón, pero la historia ha demostrado que esa no era la solución”, acotó el cardenal hondureño.