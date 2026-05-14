Las remesas enviadas a Honduras entre enero y abril crecen un 14,3 %

​​​Tegucigalpa.

Las remesas familiares enviadas a Honduras entre enero y abril de este año sumaron 4.134,2 millones de dólares, lo que representa un incremento de 14,3 % en comparación con el mismo periodo de 2025, reveló este jueves un informe del Banco Central hondureño (BCH). El desglose mensual detalló que Honduras recibió en enero 870,7 millones de dólares; en febrero la cifra ascendió a 939 millones; marzo registró la cifra más alta con 1.219 millones, mientras que en abril los envíos alcanzaron los 1.105,1 millones.

El 85 % de las remesas provienen de Estados Unidos, donde residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre residentes legales y en situación irregular, según autoridades de Tegucigalpa. Las madres son las principales destinatarias de las remesas en Honduras, con cerca del 40 % de los beneficiarios, mientras que más del 80 % de los recursos se destina al consumo y necesidades básicas, principalmente alimentación, salud y educación, precisó la institución. Las remesas representan más del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, una nación de diez millones de habitantes, donde la pobreza afecta a más del 60 % de la población, de acuerdo con cifras oficiales.