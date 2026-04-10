Protestas de transportistas bloquean la CA-5 en Siguatepeque y Villanueva

Protestas convocadas por transportistas bloquean el paso en la carretera CA-5 norte en Siguatepeque, Comayagua, y Villanueva, Cortés, este viernes.
Unidades de buses y camiones fueron estacionados en la vía en ambas trochas antes de las seis de la mañana en Siguatepeque, bloqueando el paso entre San Pedro Sula y Tegucigalpa. Unidades de buses "rapiditos" en Villanueva bloquearon uno de los carriles en dirección hacia San Pedro Sula.
Ángela Aguilar, representante de los transportistas, explicó que el rubro está en crisis y exigió una reunión con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).
Expusieron que no han recibido respuestas a solicitudes y que el precio de los combustibles los ha afectado en la operación durante los últimos meses. También destacaron que el flujo de pasajeros ha disminuido.
La toma, informaron, es indefinida. El paso también fue bloqueado hacia La Esperanza, Intibucá, desde Siguatepeque. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, aunque no se reportan, a esta hora, desalojos.