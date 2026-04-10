Protestas de transportistas bloquean la CA-5 en Siguatepeque y Villanueva

Siguatepeque, Comayagua.

Protestas convocadas por transportistas bloquean el paso en la carretera CA-5 norte en Siguatepeque, Comayagua, y Villanueva, Cortés, este viernes.

Unidades de buses y camiones fueron estacionados en la vía en ambas trochas antes de las seis de la mañana en Siguatepeque, bloqueando el paso entre San Pedro Sula y Tegucigalpa. Unidades de buses "rapiditos" en Villanueva bloquearon uno de los carriles en dirección hacia San Pedro Sula.