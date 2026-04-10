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Protestas de transportistas bloquean la CA-5 en Siguatepeque y Villanueva

Piden al Gobierno reuniones y remarcaron que el aumento a los combustibles ha afectado su operación

Protestas de transportistas bloquean la CA-5 en Siguatepeque y Villanueva

Buses y camiones bloquean el paso desde las 5:00 de la mañana en Siguatepeque.

Fotografía: cortesía
Siguatepeque, Comayagua.

Protestas convocadas por transportistas bloquean el paso en la carretera CA-5 norte en Siguatepeque, Comayagua, y Villanueva, Cortés, este viernes.

Unidades de buses y camiones fueron estacionados en la vía en ambas trochas antes de las seis de la mañana en Siguatepeque, bloqueando el paso entre San Pedro Sula y Tegucigalpa. Unidades de buses "rapiditos" en Villanueva bloquearon uno de los carriles en dirección hacia San Pedro Sula.

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Ángela Aguilar, representante de los transportistas, explicó que el rubro está en crisis y exigió una reunión con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

Expusieron que no han recibido respuestas a solicitudes y que el precio de los combustibles los ha afectado en la operación durante los últimos meses. También destacaron que el flujo de pasajeros ha disminuido.

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La toma, informaron, es indefinida. El paso también fue bloqueado hacia La Esperanza, Intibucá, desde Siguatepeque. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, aunque no se reportan, a esta hora, desalojos.

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Redacción La Prensa
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