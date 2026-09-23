En protesta exigen restitución de Antolino Díaz, presidente del Sitrainfop

Tegucigalpa, Honduras.- Una manifestación se registra hoy en las instalaciones de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, donde varias personas exigen la restitución inmediata de Antolino Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional (Sitrainfop).

Los manifestantes denuncian una violación a la Ley de Inspección de Trabajo por parte de las autoridades al no dar cumplimiento al procedimiento de reincorporación del dirigente sindical.