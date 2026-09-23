En protesta exigen restitución de Antolino Díaz, presidente del Sitrainfop

Tegucigalpa, Honduras.- Una manifestación se registra hoy en las instalaciones de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, donde varias personas exigen la restitución inmediata de Antolino Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional (Sitrainfop).
Los manifestantes denuncian una violación a la Ley de Inspección de Trabajo por parte de las autoridades al no dar cumplimiento al procedimiento de reincorporación del dirigente sindical.
Durante la protesta frente al despacho ministerial, los manifestantes también exigen que se aplique una sanción y una multa de 300 mil lempiras al director del Infop, con base en el Artículo 73 de la Ley de Inspección de Trabajo, por desacatar las normativas vigentes en materia de derechos laborales.
Hasta el momento, las autoridades de la Secretaría de Trabajo no se han pronunciado de manera oficial sobre la manifestación ni han detallado si se instalará una mesa de diálogo para resolver el conflicto con la dirigencia del Sitrainfop.