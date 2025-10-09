Protesta de afectados por Koriun paraliza carretera entre San Pedro Sula y Choloma

San Pedro Sula

Esta noche, los afectados por la empresa Koriun Inversiones bloquearon la principal vía que une San Pedro Sula con Choloma, impidiendo el tránsito vehicular y provocando congestionamientos en toda la zona norte del país.

Según reportes locales, los manifestantes instalaron barricadas con ramas y neumáticos, y exigieron la devolución de los fondos invertidos, al tiempo que demandan respuestas claras sobre el estado legal de la empresa. Elementos de la Policía Nacional se hallan en el lugar para evitar posibles eventos conflictivos.

Este tipo de protestas contra Koriun no es algo nuevo. Meses atrás, los socios de la firma protagonizaron tomas de carreteras, manifestaciones intensas y enfrentamientos con la Policía, en demanda de la restitución de sus capitales.