Protesta de afectados por Koriun paraliza carretera entre San Pedro Sula y Choloma

Meses atrás, los socios de Koriun se tomaron carreteras y realizaron intensas manifestaciones exigiendo la devolución del dinero invertido.

San Pedro Sula

Esta noche, los afectados por la empresa Koriun Inversiones bloquearon la principal vía que une San Pedro Sula con Choloma, impidiendo el tránsito vehicular y provocando congestionamientos en toda la zona norte del país.

Según reportes locales, los manifestantes instalaron barricadas con ramas y neumáticos, y exigieron la devolución de los fondos invertidos, al tiempo que demandan respuestas claras sobre el estado legal de la empresa. Elementos de la Policía Nacional se hallan en el lugar para evitar posibles eventos conflictivos.

Este tipo de protestas contra Koriun no es algo nuevo. Meses atrás, los socios de la firma protagonizaron tomas de carreteras, manifestaciones intensas y enfrentamientos con la Policía, en demanda de la restitución de sus capitales.

Imagen tomada de Xtremetv - Noticias.

Durante esos episodios, los manifestantes también cerraron el bulevar que une San Pedro Sula con Puerto Cortés y otras rutas alternativas, lo que generó pérdidas económicas y alteraciones en la logística local.

La caída de Koriun Inversiones dejó a cientos de familias en incertidumbre. Sus operaciones se calificaron por el Ministerio Público como “un esquema piramidal que pone en riesgo la economía del país” y, pese a la intervención de las autoridades y que hallaron más de L420 millones en las sedes, no existe un plan claro de devolución de los fondos.

