Lluvias en cuatro regiones de Honduras este martes 28 de octubre

San Pedro Sula

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre el pronóstico del clima en las distintas zonas de Honduras este martes 28 de octubre de 2025. La entidad de previsión indicó que se esperan condiciones inestables en buena parte del territorio hondureño, debido al ingreso de vientos del norte y noroeste que trasladan humedad desde el mar Caribe.

Según el pronóstico, en horas de la tarde la brisa proveniente del océano Pacífico generará lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada, especialmente sobre las regiones norte, suroccidente, sur y suroriente del país.

