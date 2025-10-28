  1. Inicio
Lluvias en cuatro regiones de Honduras este martes 28 de octubre

Copeco indicó que el ingreso de humedad del Caribe y brisa del Pacífico provocarán condiciones climáticas inestables durante esta jornada.

Las lluvias afectarán principalmente en horas de la tarde y noche, según el pronóstico de Copeco.

Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre el pronóstico del clima en las distintas zonas de Honduras este martes 28 de octubre de 2025.

La entidad de previsión indicó que se esperan condiciones inestables en buena parte del territorio hondureño, debido al ingreso de vientos del norte y noroeste que trasladan humedad desde el mar Caribe.

Según el pronóstico, en horas de la tarde la brisa proveniente del océano Pacífico generará lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada, especialmente sobre las regiones norte, suroccidente, sur y suroriente del país.

En el resto de las regiones se prevén precipitaciones débiles y aisladas, sin acumulados significativos.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 27 y 32 grados Celsius. Los departamentos de Valle y Choluteca, en el sur, y Cortés, en la región norte, serán los más cálidos durante esta jornada.

Copeco recordó a la población mantenerse pendiente de los avisos oficiales, ya que las lluvias podrían provocar afectaciones en zonas vulnerables, como deslizamientos o crecidas repentinas de ríos y quebradas.

