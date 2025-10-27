Aprobación del Presupuesto General de la República podría retrasarse hasta 2026

Tegucigalpa, Honduras

Aunque en años recientes el Congreso Nacional ha aprobado el Presupuesto General dentro del ejercicio fiscal, el actual contexto electoral y la parálisis legislativa podrían relegar su discusión, salvo que el oficialismo recurra a medidas arbitrarias ante la falta de consensos y votos suficientes.

Analistas en materia económica coincidieron en que el presupuesto 2026, que asciende a 469,249 millones de lempiras , debería aprobarse antes de que finalice 2025. Sin embargo, estiman que su discusión y aprobación se realizarían hasta el próximo año.

El presupuesto de 2025 fue de L434,930 millones, por lo que del año próximo supone un aumento de más de 30 millones de lempiras.

“Los proyectos de presupuesto de 2024 y 2025 no fueron aprobados de conformidad con la ley y eso ocurrió hasta el siguiente año, ejecutando el gasto de acuerdo con el presupuesto del año anterior; el del 2021 se aprobó de acuerdo a lo establecido en ley, pero como entró en funciones un nuevo gobierno se reformuló a inicios de 2022”, indicó la economista Liliana Castillo.

Castillo consideró que “de entrar una nueva administración en enero de 2026, es probable que el proyecto de presupuesto sea reformulado y se incorporen planes de inversión prioritarios que estén en línea con el pensamiento del gobierno y las demandas de obras de las diferentes comunidades”.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Por su parte, la experta y catedrática universitaria Amparo Canales señaló que, en función de la nueva correlación de fuerzas políticas y las prioridades del próximo gobierno, el proyecto del presupuesto 2026 podría ser objeto de una reformulación parcial o ajustes en varias de sus disposiciones generales.