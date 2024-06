Salvador Nasralla anuncia candidatura a la presidencia de Honduras

El exdesignado presidencial, Salvador Nasralla, en un video publicado en sus redes sociales, anunció este lunes su candidatura en búsqueda de la presidencia de la República de Honduras.

“Vos me conoces. Sabes que yo sí cumplo. Llevo más de 50 años trabajando honestamente. No soy perfecto. También he cometido errores. Ellos (oficialismo) traicionaron la confianza del pueblo”, expresó Nasralla en el spot político.