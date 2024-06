Mel Zelaya asegura que inscribirán a Jorge Cálix

“Vamos a inscribir a todas las corrientes que participen y cumplan sus requisitos de ley, a ninguno se le negará”, reiteró Zelaya Rosales.

En sus declaraciones, Zelaya manifestó su deseo de que el diputado Jorge Cálix participe en las elecciones internas, destacando la importancia de que todos los candidatos comprendan la realidad política actual lo más pronto posible. “Queremos que Jorge Cálix participe para que se dé cuenta de la realidad lo más pronto posible”, afirmó.

Ante las aseveraciones de Jorge Cálix, quien señaló que el exmandatario sufre de cáncer, Manuel Zelaya aseguró contar con un buen estado de salud.

“¿Por qué me quieren matar tan temprano? Tengo 72 años. Uno se puede matar en un carro o en un helicóptero. ¿Cuál es el deseo de matarme? No se unan a esas tendencias golpistas. Lo que he tenido son quejas comunes”, insistió.