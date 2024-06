“Es el inicio de grandes movimientos para un gran partido, el Liberal”

Motivado se siente el diputado liberal José Alfredo Saavedra con los múltiples liderazgos surgidos a lo interno de su partido, pues ya hay varios movimientos. Además, destacó la importancia que tendrán las alianzas electorales de cara a las elecciones del próximo año.

¿Qué rumbo lleva el partido?, ¿resurgirá el liberalismo?

Esto es como una chispa que muy pronto dará resultados muy positivos. Estamos muy motivados, porque hasta hace unos meses se decía que el Partido no tenía liderazgos y que no iba a tener la oportunidad de ir a primarias, me lleva a la conclusión que es el inicio de grandes movimientos para un gran partido.

¿Apoya el liderazgo de Maribel Espinoza?

Nosotros hemos conversado con la abogada Espinoza y en definitiva coincidimos con su proyecto, y por eso lo estamos apoyando. Necesitamos recuperar la confianza y la credibilidad de todo un pueblo.

¿Está divida la bancada?

De un tiempo para acá nos descalificamos con facilidad y lo que necesitamos es tolerancia, y en este momento no hemos logrado la unidad de la bancada del partido, hay que trabajar en ello.

¿Puede un partido solo hacer frente a Libre en las próximas elecciones?

Ningún partido solo puede ganar una próxima elección, y cuando digo ninguno incluyo al partido de gobierno. Desde que desaparece el bipartidismo son necesarias las alianzas.

¿Debe Libre replantearse en su forma de gobierno?

El partido en el gobierno necesita reflexionar, reconsiderar, autoevaluarse, porque las expectativas que tenía el pueblo hondureño son mayores a las que ha obtenido como respuesta, el Gobierno debe entender que la oposición es saludable.

¿Está en deuda la clase política?

No hay duda, igual como le dije al inicio de manera espontánea, no voy a meditar la respuesta, estamos en deuda total con el pueblo hondureño, debemos hacer un esfuerzo para reivindicarnos ante el pueblo.