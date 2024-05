Maribel Espinoza será precandidata presidencial del Partido Liberal

Asimismo, se han unido al apoyo figuras como Marlon Lara (quien aún no define su postura), José Alfredo Saavedra, Marcia Villeda así como otras figuras que no habían participado activamente en política, pero que ven en Espinoza una candidata seria y profesional, señaló.

“Nos negaron las oportunidades y hasta casi el derecho de soñar con un futuro mejor. Este trágico escenario es responsabilidad de los politiqueros, quienes traicionando la democracia han tomado decisiones para su beneficio y no en beneficio de la gente. Le dieron la espalda al pueblo”.

“Hermanos hondureños, soy Maribel Espinoza. Muchos de ustedes ya me conocen. Amo a mi país y me duele la triste realidad que hoy tenemos y que todos conocemos”, reiteró.

“Acompáñenme para liderar esta nación, para iniciar la transformación, sentando las bases sólidas, para seguir adelante y alcanzar el siglo XXI.

No más populismo, no más corrupción, no más engaño. Cuenten conmigo, cuento con ustedes, porque Honduras hoy nos necesita”, concluyó.