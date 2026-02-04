Policía Nacional lamenta muerte de agentes en accidente en Lempira

Gracias Lempira, Honduras

La Policía Nacional expresó su profundo pesar y solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de los funcionarios fallecidos, al tiempo que honró su memoria, su servicio y su compromiso con la seguridad del pueblo hondureño.

La institución señaló que su pérdida deja un vacío irreparable tanto en la corporación como en quienes compartieron con ellos la vocación de servir y proteger.

La institución envió sus condolencias después de que el miércoles se registrara un accidente de tránsito tipo colisión en la carretera CA-11A, a la altura del municipio de Gracias, departamento de Lempira, en el que se vio involucrada una patrulla policial.