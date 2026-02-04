Policía Nacional lamenta muerte de agentes en accidente en Lempira

La Policía Nacional expresó su profundo pesar y solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de los funcionarios fallecidos, al tiempo que honró su memoria, su servicio y su compromiso con la seguridad del pueblo hondureño.
La institución señaló que su pérdida deja un vacío irreparable tanto en la corporación como en quienes compartieron con ellos la vocación de servir y proteger.
La institución envió sus condolencias después de que el miércoles se registrara un accidente de tránsito tipo colisión en la carretera CA-11A, a la altura del municipio de Gracias, departamento de Lempira, en el que se vio involucrada una patrulla policial.
Ante el hecho, la Policía Nacional designó un equipo especializado en la investigación de accidentes de tránsito, el cual ya realiza las diligencias técnicas correspondientes para esclarecer las causas del siniestro, que hasta el momento permanecen bajo investigación.
Como resultado del accidente, cuatro funcionarios policiales perdieron la vida. Las víctimas fueron identificadas como los agentes de policía Isaías Gutiérrez Fúnez, Yury Benítez Mejía —quien falleció mientras era trasladado al Hospital Juan Manuel Gálvez—, Leydi Licona Cáceres y José Henry Pérez Saldívar.
Asimismo, siete funcionarios policiales resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato por personal del Cuerpo de Bomberos al Hospital Juan Manuel Gálvez, en Gracias, Lempira, donde reciben atención médica especializada.
Los lesionados fueron identificados como el subinspector de Policía Elvin Iglesias; y los agentes de policía Kevin Dariel Bautista, Alma Yudid Iglesias, Ever Osmin Cuevas, Jonathan García Tovar, Elmer Yonari Bajurto y Darlin Josué López.
Las autoridades policiales informaron que brindan acompañamiento permanente a los funcionarios lesionados y a sus familiares, reiterando su respaldo institucional en este momento difícil.