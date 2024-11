Intervención de la Fiscalía en el Congreso Nacional desata polémica

El jueves a las 11:50 am, el fiscal general Johel Zelaya escribió en su cuenta de X: “He ordenado ingresar a las instalaciones del Congreso Nacional para el secuestro de documentación relevante vinculada a casos de corrupción gestados en ese poder del Estado. La inmunidad no es impunidad, y los días de ocultar crímenes tras un escaño han terminado...”.

De inmediato, agentes de la Atic y tres fiscales irrumpieron en las instalaciones del Poder Legislativo con la finalidad de secuestrar documentos relacionados con el Fondo Departamental, pero de 2022 hacia atrás, argumentando una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público.

El asesor de Luis Redondo se negó a entregar documentación, por lo que fue requerido por la Atic. Casi de inmediato fue dejado en libertad y en una conferencia de prensa, dijo: “la fuerza pública no puede entrar (al CN) si no es con la autorización del presidente (Luis Redondo), y este día no hubo autorización”.

La diputada Maribel Espinoza escribió en su cuenta de X: “Por el comunicado (del MP) se deduce que no se está investigando la corrupción de esta administración del Congreso Nacional”.

“Parece que solo investiga a los anteriores y con ello, se rompe el principio de igualdad ante la ley...Al parecer solo les interesa la persecución de los anteriores. Entonces...Sigue el maíz a peso, en la auténtica lucha contra la corrupción pública”, posteó la diputada en su cuenta de X.

Beatriz Valle, diputada del Partido Liberal, respaldó la intervención de la Atic en el Congreso Nacional, al mismo tiempo que pidió investigar de forma pareja, por lo que la justicia no debe aplicarse de manera selectiva.