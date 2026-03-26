Pleno de magistrados se reúne para definir la presidencia de la CSJ

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, informó que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se encuentra reunido este jueves para abordar, como punto principal, la definición de la presidencia de ese poder del Estado.
La convocatoria, según explicó, ya estaba programada con anterioridad a la renuncia de Rebeca Ráquel Obando, quien dejó el cargo ante el Congreso Nacional para evitar un juicio político.
“El pleno de magistrados de la Corte Suprema había sido convocado previamente y la convocatoria sigue operando de acuerdo a lo informado por la Secretaría General”, detalló Duarte.
El portavoz precisó que la sesión estaba originalmente destinada a continuar con temas pendientes, entre ellos la presentación de un informe de una comisión de trabajo del Poder Judicial.
No obstante, indicó que se incorporará un punto adicional relacionado con la conducción del órgano judicial tras los cambios recientes.
Magistrado Wagner Vallecido podría ser ratificado por el pleno
“Entendemos que para este mismo día se estaría sometiendo como un punto adicional la consideración del pleno, la ratificación del magistrado Wagner Vallecillo Paredes, quien fue nombrado por el Congreso Nacional de manera provisional”, señaló.
Duarte explicó que corresponde al pleno decidir si ratifica a Vallecillo Paredes en el cargo o si propone otros perfiles entre los 15 magistrados que integran la Corte.
“Los quince magistrados estarán decidiendo quién deberá conducir los destinos del Poder Judicial para los días futuros”, afirmó.
Asimismo, confirmó que algunos magistrados que se encuentran fuera del país participarán en la sesión mediante plataformas virtuales, para garantizar el quórum y el desarrollo de la reunión.
“Ya está previsto el canal tecnológico para que puedan conectarse y participar de esta sesión plenaria”, agregó. El portavoz indicó que, además de estos puntos, no se contempla una agenda más amplia para la jornada.