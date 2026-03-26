Pleno de magistrados se reúne para definir la presidencia de la CSJ

TEGUCIGALPA

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, informó que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se encuentra reunido este jueves para abordar, como punto principal, la definición de la presidencia de ese poder del Estado. La convocatoria, según explicó, ya estaba programada con anterioridad a la renuncia de Rebeca Ráquel Obando, quien dejó el cargo ante el Congreso Nacional para evitar un juicio político.

“El pleno de magistrados de la Corte Suprema había sido convocado previamente y la convocatoria sigue operando de acuerdo a lo informado por la Secretaría General”, detalló Duarte. El portavoz precisó que la sesión estaba originalmente destinada a continuar con temas pendientes, entre ellos la presentación de un informe de una comisión de trabajo del Poder Judicial. No obstante, indicó que se incorporará un punto adicional relacionado con la conducción del órgano judicial tras los cambios recientes.

Magistrado Wagner Vallecido podría ser ratificado por el pleno