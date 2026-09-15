El Paseo de los Girasoles nació en pandemia y hoy es imán turístico en Honduras

Copán Ruinas. El Paseo de los Girasoles de Copán Ruinas, en el oeste de Honduras, nació en 2020 en plena pandemia de covid-19 como alternativa para alimentar vacas ante la sequía y se convirtió en un atractivo ecoturístico con siembras programadas para mantener floración todo el año, servicios para visitantes y un proyecto de miel, con unas 70.000 visitas anuales. En declaraciones a EFE, el gerente de Operaciones del Paseo de los Girasoles, Raúl Cueva, recordó que todo comenzó como una iniciativa para mejorar la producción de leche ante la sequía que sufría el país en 2020. Hasta entonces, el fuerte de Cueva y su familia había sido el cultivo de tabaco y la producción de leche, pero al surgir las primeras floraciones de la primera parcela sembrada con girasoles, el cultivo dejó de ser para las vacas y comenzó a tomar otro rumbo, el turístico.

Planificación para que haya floración todo el año

Una hija y sobrinas de Cueva comenzaron a difundir los hermosos girasoles en redes sociales, y así comenzó a florecer el Paseo de los Girasoles, lo que además implicó abrir un restaurante, un café, una tienda de artesanías y ofrecer a los turistas caballos para recorrer el lugar, entre otros servicios. "Somos una finca ecoturística, nuestro principal rubro es la producción de leche y el segundo en estos momentos es una atracción turística nueva, que apenas tenemos cinco años de longevidad aquí en Copán Ruinas", indicó Cueva. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Agregó que actualmente la siembra de girasoles se hace en unas cinco hectáreas, repartidas en ocho parcelas, cada una con alrededor de 7.000 plantas. Cueva hace una programación de la siembra de girasoles de modo que gradualmente haya floración todo el año. Esta semana, al menos dos lotes están en plena floración, coincidiendo con el asueto por las fiestas conmemorativas a los 205 años de la independencia de Honduras de la Corona española, gesta que se remonta al 15 de septiembre de 1821. Entre las plantas de girasol flamea una bandera azul y blanca de Honduras, para recordar a los turistas en estos días las fiestas de la independencia. La siguiente floración de girasoles está prevista para la Semana Morazánica, a inicios de octubre, un asueto que anualmente concede el Gobierno de Honduras para promover el turismo interno, similar al de la Semana Santa.

"Para el mes de octubre, durante la Semana Morazánica, vamos a contar con dos parcelas, es decir, de 12.000 a 14.000 girasoles en floración", dijo Cueva. En general, por temporada se llega a una floración que oscila entre 30.000 y 35.000 girasoles, una planta cuyo esplendor de la flor dura alrededor de trece días, añadió. "En el 2020, durante la etapa del covid, tuvimos que reinventarnos", resaltó Cueva, quien además recordó los severos daños que sufrió Honduras a causa de las tormentas tropicales Eta e Iota, en la primera quincena de noviembre de ese mismo año. Las lluvias de las tormentas tropicales dañaron los cultivos de maíz y sorgo, entre otros cultivos que tenía la familia Cueva, salvándose únicamente la primera plantación de girasoles, que no fue alcanzada por las precipitaciones.

Producción de miel con abejas sin aguijón