Partido Liberal se impone en el norte y litoral atlántico del país

Tegucigalpa, Honduras

A ocho días para la declaratoria de los ganadores de las elecciones primarias, la fuerza electoral de los tres partidos políticos ya se puede medir con claridad. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya procesó el 100% de las actas del nivel presidencial en cinco departamentos del país. Con 21,043 actas procesadas de un total de 24,858 (equivalente al 84.7%), el CNE podría concluir el escrutinio en los próximos días, lo que representa un avance positivo en medio de un proceso electoral primario turbulento.

El Partido Liberal de Honduras obtiene una ventaja en el norte de Honduras, el Partido Nacional en el centro y sur y Libertad y Refundación (Libre) en Colón, Santa Bárbara y Olancho, según los datos procesados hasta ayer a las 3:30 pm. Los liberales sumaban 161,962 votos, los nacionalistas 70,429 y Libre 75,964 marcas en el departamento de Cortés. Mientras en Francisco Morazán queda así: liberales 112,146 votos, nacionalistas 163,976 y Libre 145,805 marcas. Todos a nivel presidencial. Los analistas no ven mayor sorpresa con Libertad y Refundación, pero sí con el Partido Liberal, que alcanzó una considerada participación en Cortés (departamento con la mayor carga electoral) y Atlántida. Los nacionalistas llevan ventaja en Francisco Morazán, Comayagua, El Paraíso y Choluteca. Los datos analizados revelan que el proceso de divulgación de actas electorales en Francisco Morazán y Cortés está casi concluido, lo que permitirá un avance más rápido en los departamentos con menor carga electoral.

Hasta el domingo, el Partido Nacional había procesado el 100% de las actas en Francisco Morazán, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, La Paz y Ocotepeque, mientras que en El Paraíso, Atlántida, Comayagua y Cortés el escrutinio superaba el 98%. El Partido Liberal también mostraba un progreso similar, completando la divulgación de actas en cinco departamentos y avanzando rápidamente en Cortés, El Paraíso y La Paz. Libre, por su parte, había concluido el escrutinio en cuatro departamentos y estaba cerca de terminar en otros tres. Con las actas procesadas hasta el domingo, el Partido Nacional lideraba en nueve departamentos (Comayagua, Copán, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira y Ocotepeque), Libre en cinco (Santa Bárbara, Olancho, Yoro, Colón y Gracias a Dios) y los liberales en cuatro (Atlántida, Cortés, Islas de la Bahía y Valle).

El Partido Liberal está reposicionando

Para el abogado y analista político Oliver Erazo hasta antes del golpe de Estado en 2009 no representaba sorpresa que los liberales ganaran en la zona norte del país, pero se enfrentaron al diezmo de un activismo desanimado y otro que se sumó a las filas de Libre, por eso no tenían el mismo caudal electoral. “En este momento, lógicamente, el Partido Liberal está reposicionando y está no solo consolidando su voto duro, sino que también generando una plataforma muy atractiva para lo que va a ser el voto joven y el voto indeciso, que suma más del 54% de cara a las elecciones generales”, analizó. El analista Omar García coincidió con Erazo al explicar que “históricamente el Partido Liberal ha tenido bastantes electos en la costa norte. Los mártires del Partido Liberal han sido en la costa norte más que en el centro y el sur, ya que el centro y el sur siempre se identifican, y aun occidente se ha identificado como nacionalista”. Según Erazo, la distribución de departamentos ganados podría cambiar significativamente al cierre del escrutinio, debido a que “la narrativa del Partido Libre ha sido que el Partido Liberal y el Partido Nacional han entrado votos”.