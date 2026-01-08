Prensa elogia a Olimpia tras conquistar la Copa 40: “El rey sigue reinando”

Así reaccionó la prensa internacional y nacional: celebran a Olimpia tras conquistar su histórica Copa 40 y reafirmar su dominio en el fútbol hondureño.
HCH Deportes: “Como era de esperarse, los Albos lograron su ansiada Copa 40. Ningún equipo se le acerca. El León vuelve a lo más alto.”
Diario El Heraldo: “Rugió el Viejo León. Olimpia alcanzó su título 40 y volvió a demostrar por qué es el más grande del fútbol hondureño.”
Club Deportivo Olimpia: “Les compartimos, una vez más, la postal más repetida en la historia del deporte nacional. ¡Olimpia campeón, no importa cuándo lean esto!”
Sports Center: “¡Olimpia salió campeón y es récord en el fútbol de Centroamérica!”
Federación de Fútbol de Honduras: “Olimpia, campeón de la Liga Nacional. Felicitamos al Club Olimpia Deportivo por alzarse con el título 40 de la Liga Nacional, premio a una campaña llena de entrega, carácter e historia de éxito.”
Proceso Digital: “Cambiaron el formato de la liga hondureña, pero no cambió el campeón. Olimpia normaliza su condición de rey de copas.”
Diario Diez: “¡El rey sigue reinando! Una vez más, Olimpia se corona campeón y alcanza su título número 40.”
AS USA Latino: “¡Olimpia es campeón de Honduras una vez más! Con un golazo de Pinto al minuto 54, lograron vencer a Marathón 3-2 en el global y se coronaron en casa frente a su afición.”
Nación Olimpista: “¡No importa el formato que nos traigan, acá las copas sobran!”
Tunota.com: “¡Olimpia campeón! Los Leones del Olimpia alcanzaron su título número 40 esta noche, ante Marathón, luego de ganar 1-0 (3-2 el global) en la Gran Final del Torneo Apertura 2025-26 del fútbol hondureño.”
Radio HRN: “Eduardo Espinel se corona campeón con Olimpia y se une a un selecto grupo en la Liga Nacional.”
Hablemos de fútbol uruguayo“El Olimpia de Honduras de Eduardo Espinel se coronó campeón del fútbol hondureño.”
Fútbol Centroamérica: “Eduardo Espinel salió campeón por segunda vez con Olimpia y en 2026 va por el tricampeonato.”
Olé USA y MEX:“¡Olimpia, campeón de Honduras!”
Diario El Mundo: “Olimpia se corona campeón del Apertura 2025 tras vencer 1-0 a Marathón en la Gran Final.”