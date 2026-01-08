Modelo, demandada por deportista tras confesión sobre tamaño de su miembro

Todo comenzó en noviembre de 2025, cuando Baylee apareció en una transmisión en Twitch con el streamer Marlon Garcia.

Durante la charla, afirmó que el tamaño del miembro viril de Kalil fue “el factor más importante” detrás de su separación en 2022, llegando incluso a describirlo como “dos latas de Coca-Cola, quizá hasta tres”.