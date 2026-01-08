  1. Inicio
Modelo, demandada por deportista tras confesión sobre tamaño de su miembro

El reconocido deportista exige una compensación económica por las declaraciones de su ex mujer sobre su vida íntima.

Modelo ha sido denunciada por su expareja, un famoso deportista, luego de lanzar sorpresivas declaraciones sobre parte íntima del jugador.
Matt Kalil, exjugador de fútbol americano (NFL), recurrió a la Justicia de su país a raíz de una serie de comentarios públicos de su exposa Haley Baylee, quien dio detalles de cómo era la intimidad de la pareja y apuntó sobre el tamaño del miembro viril del deportista.
La disputa legal entre Matt Kalil, exjugador de la NFL, y su exesposa, la modelo e influencer Haley Baylee (O’Brien/Kalil), sube de tono tras la viralización de comentarios sobre la intimidad de la pareja.
El exjugador de la NFL, Matt Kalil, decidió llevar a los tribunales a su exesposa, la influencer Haley Baylee, luego de que ella hiciera comentarios virales sobre su intimidad que, según él, cruzaron una línea y afectaron seriamente su vida personal.
Haley Baylee es el nombre en redes sociales de Haley Kalil, una modelo, influencer y creadora de contenido estadounidense famosa por su presencia en plataformas como TikTok e Instagram, donde tiene millones de seguidores creando vídeos cómicos, moda, estilo de vida y entrevistas con celebridades.
La modelo aseguró que el tamaño del miembro viril del exjugador fue “el factor más importante” en la disolución del matrimonio en 2022.
La joven afirmó que, durante los siete años de convivencia, la pareja recurrió sin éxito a terapeutas y médicos para intentar resolver la situación.
En palabras de Baylee en esa emisión: “Lo intentamos todo: terapeuta, médicos. Buscamos información sobre liposucción... Era imposible, a menos que terminaras llorando”, señaló.

El propio Kalil, de 36 años, argumenta en su demanda que las declaraciones de Baylee no solo lo afectaron a él, sino también a su familia.
La reacción de Haley Baylee no se hizo esperar. En declaraciones a TMZ y Us Weekly, la modelo expresó su “impacto genuino” y “profunda tristeza” ante la decisión de su exmarido.
“Litigar es una experiencia desgarradora y emocionalmente agotadora, y me rompe el corazón que él haya decidido someternos a nosotros y a nuestras familias a esta situación”, manifestó.
Se mostró sorprendida por el proceso judicial y reivindicó que la mayor parte de la conversación original incluía comentarios positivos sobre Kalil: “La verdad está en la transmisión en vivo original. Hablo bien de él de muchas maneras a lo largo de esa conversación”.
Todo comenzó en noviembre de 2025, cuando Baylee apareció en una transmisión en Twitch con el streamer Marlon Garcia.

Durante la charla, afirmó que el tamaño del miembro viril de Kalil fue “el factor más importante” detrás de su separación en 2022, llegando incluso a describirlo como “dos latas de Coca-Cola, quizá hasta tres”.
Según Forbes, es una de las creadoras mejor pagadas en Instagram.
Haley Kalil ha sido demansada por su expareja tras burla del tamaño de su miembro.

