La ONU y el BID apoyarán el nuevo censo de población en Honduras tras 13 años

Tegucigalpa, Honduras

Honduras pondrá en marcha un nuevo censo nacional de población y vivienda, el primero en trece años, con el respaldo técnico de la ONU y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), informó este miércoles una fuente oficial.

El levantamiento de información para el XVIII Censo Nacional de Población y el VII de Vivienda abarcará alrededor de 2,6 millones de hogares en los 18 departamentos del país, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el lanzamiento del proyecto, el presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, destacó que el nuevo censo poblacional busca recopilar información precisa para orientar las políticas públicas, la asignación de recursos y la toma de decisiones en áreas estratégicas como salud, educación, infraestructura y desarrollo rural.

"El último censo se levantó hace 13 años y estamos totalmente desfasados", subrayó Asfura, quien afirmó que el censo busca conocer las "necesidades reales" de la población.

El gobernante dijo que los resultados del censo, que se conocerán en los próximos meses, servirán como hoja de ruta para establecer las "prioridades" gubernamentales a corto y largo plazo, garantizando un insumo clave para futuras administraciones, además de impulsar la modernización del Estado y el avance hacia servicios públicos digitales.

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"Necesitamos esa información para buscar el rumbo correcto del país, saber dónde están nuestras necesidades en salud, educación e infraestructura", sostuvo.

Asfura agradeció el acompañamiento del BID y del Fondo de Población de las Naciones Unidas en la ejecución del censo, y subrayó que la contratación temporal de los empadronadores también generará oportunidades de empleo durante el desarrollo de la actividad.