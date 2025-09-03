Ministro de la SIT responde tras grave denuncia de Salvador Nasralla

TEGUCIGALPA, HONDURAS

“Miente, miente, miente”, fustigó Pineda, reiterando que todas las adjudicaciones "han seguido los procedimientos legales y bajo los estándares internacionales de los organismos financieros involucrados".

Octavio Pineda , ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte ( SIT ), respondió este miércoles a la denuncia de Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, sobre la supuesta adjudicación irregular de proyectos financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica ( BCIE ).

El funcionario, quien mostró documentación sobre la adjudicación de proyectos por parte de la SIT, cuestionó que las acusaciones del presidenciable liberal "carecen de sustento y buscan generar ruido político en el marco del proceso electoral".

El pronunciamiento de Pineda ocurre horas después de que Salvador Nasralla denunciara supuestas irregularidades en la adjudicación de proyectos de infraestructura, cuyo financiamiento se realiza con fondos del BCIE.

El presidenciable liberal dijo que recientemente se adjudicó la supervisión y construcción del proyecto de cuatro carriles La Barca–El Progreso, valorado en más de 60 millones de dólares, de manera irregular.

Aseguró que el actual Gobierno pretende adjudicar, antes de las elecciones generales, otros proyectos de gran envergadura.

Entre esos proyectos estaría la ampliación a cuatro carriles El Progreso–Tela, rehabilitación Tela–La Ceiba, rehabilitación Ojo de Agua–Cantarranas, y estudio para los libramientos de El Progreso y el de Danlí–Trojes.

Precisó que la suma de los fondos para estas obras supera los 30,000 millones de lempiras.

Señaló que dichas adjudicaciones sean presentadas como logros de la actual administración, cuando, según dijo, quedarán como compromisos para el próximo Gobierno, al que le corresponderá ejecutar las obras.