Nasralla denuncia adjudicación irregular de proyectos financiados por el BCIE

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Según Nasralla, recientemente se adjudicó la supervisión y construcción del proyecto de cuatro carriles La Barca–El Progreso, valorado en más de 60 millones de dólares, de manera irregular.

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, denunció este miércoles supuestas irregularidades en la adjudicación de proyectos de infraestructura financiados con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica ( BCIE ).

Además, aseguró que el actual Gobierno pretende adjudicar, antes de las elecciones generales, otros proyectos de gran envergadura, entre ellos la ampliación a cuatro carriles El Progreso–Tela, rehabilitación Tela–La Ceiba, rehabilitación Ojo de Agua–Cantarranas, y estudio para los libramientos de El Progreso y el de Danlí–Trojes.

De acuerdo con el presidenciable liberal, la suma de estos proyectos supera los 30,000 millones de lempiras.

Cuestionó que estas adjudicaciones sean presentadas como logros de la actual administración, cuando, según dijo, quedarán como compromisos para el próximo Gobierno, al que le corresponderá ejecutar las obras.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Por la corrupción que envuelven, lo más seguro es que terminarán en demandas que tendremos que pagar con dinero del pueblo”, advirtió.

También señaló que la unidad ejecutora de estos proyectos fue designada “a dedo” por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), cuando debió realizarse mediante concurso público.

En ese sentido, cuestionó al BCIE por permitir este proceso, alegando que en ningún otro organismo financiero internacional, como el Banco Mundial, el BID o el FMI, se manejan las adjudicaciones de esa manera.

Finalmente, insinuó que podría existir conflicto de intereses, mencionando la posible injerencia de familiares de una candidata en las decisiones dentro del BCIE. “No me dejen deudas. ¡Basta ya!”, concluyó Nasralla.