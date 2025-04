Ocho conductores revelan detalles del traslado electoral el 9 de marzo

Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público sigue investigando los hechos relacionados con las urnas que no llegaron a tiempo para la jornada electoral del domingo 9 de marzo. Cabe destacar que miles de capitalinos emitieron su voto hasta altas horas de la madrugada del lunes 10. Este jueves, el pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) se presentará al Ministerio Público para ofrecer su versión de los acontecimientos ocurrido en las elecciones primarias. Las Fuerzas Armadas, encargadas de custodiar y dirigir el traslado del material electoral de acuerdo a su rol constitucional, se convirtieron en el eje de un caos logístico que marcó el proceso.

Más de 20 conductores contratados para trasladar las maletas electorales y los kits tecnológicos desde el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) hacia los centros de votación en la capital y sus alrededores señalaron a los militares como responsables de una operación marcada por la desorganización y la improvisación. LA PRENSA obtuvo acceso a las declaraciones juradas de los conductores, quienes relataron una odisea que inició el sábado 8 de marzo y se extendió hasta el miércoles 12. En sus testimonios ante los fiscales, describieron un sistema marcado por la confusión generada por los militares. El sábado 8 de marzo, decenas de conductores se presentaron en el Infop en la capital hondureña entre las 2:00 pm y las 8:00 pm para realizar el traslado del material bajo supervisión directa de los militares. Sin embargo, el domingo, las caravanas encargadas del transporte de material electoral enfrentaron retrasos y rutas desorganizadas. Según los testimonios de los conductores, varias colonias capitalinas, como Kennedy, Las Colinas y El Hogar, sufrieron retrasos en la entrega del material electoral y otros problemas logísticos. Los relatos también evidencian un caos en las rutas de distribución y una falta de coordinación significativa entre los custodios militares y los conductores, lo que complicó la entrega puntual de los materiales. Además de los problemas logísticos, los conductores coincidieron en que el mando militar generó enfrentamientos.

Un fiscal lo amenazó con un arma

Cristóbal Valladares, asignado a la Ruta #5, narró un incidente en la escuela Vida Abundante, donde un fiscal lo amenazó con un arma por no entregar su identificación, siguiendo instrucciones de los militares. Pablo Palencia, también de la Ruta #5, presenció cómo un reclamo se resolvió con una llamada a superiores, mientras Fredy Salgado, escoltado por el capitán Ramos en El Pedregal, enfrentó insultos junto a sus custodios. Lejos de calmar la situación, los militares se convirtieron en el blanco de la ira ciudadana. Palencia afirmó que los militares "nos mandaban de un lado a otro sin explicaciones", y concluyó sus operaciones a las 1:30 am del lunes. Para los conductores, la responsabilidad recae en las Fuerzas Armadas, con oficiales como Valerio, Meraz y López liderando una operación que pasó de la custodia al desorden.

Denis Joel García salió a las 5:45 am con nueve buses hacia la colonia Kennedy, pero experimentó paradas prolongadas: 40 minutos frente a la DPI y cuatro horas en la colonia El Hogar, donde fiscales, periodistas y ciudadanos intervinieron. En su declaración a los fiscales, García relató: "Nos dijeron que nos moviéramos a la colonia Las Colinas, los policías militares que iban en un carro blanco del Estado. Solo me bajaron una caja en Las Colinas, ya eran las 10:30 am, y después me movieron a la colonia El Hogar, donde nos mantuvieron estacionados de tres a cuatro horas".

Añadió: "No se bajó nada de las unidades que traíamos. A las 2:30 pm, nos movieron frente a la Iglesia Vida Abundante, y allí nos pusieron dos motorizadas. Nos mandaron al instituto Intae en la colonia Kennedy". Continuó: "Las motorizadas salieron con la intención de perdernos, ya que iban a alta velocidad y se metían en contravía, tratando de dejarnos botados". "Logramos llegar al instituto Intae, pero solo llegaron dos unidades de las nueve que veníamos para el mismo lugar. Preguntamos a los policías militares que venían en las motorizadas por los demás carros, y nos respondieron que se habían ido por otro lado, y que no conocían el camino. Pero no fue así", afirmó. "A las 3:30 pm nos llevaron a Las Palmas para encontrarnos con los otros buses. Me bajaron aproximadamente ocho cajas. Después de eso, nos organizamos para regresar al Infop, ya eran las 4:30 pm. Al llegar, nos pusieron en línea, me chequearon lo que llevaba y me mandaron a estacionarme a esperar ser cargado de nuevo", concluyó García.

"Estuve una hora estacionado"

El conductor Abilio Enrique Díaz Andino relató que el día de las elecciones salieron de Infop en caravana seis buses custodiados por militares. "Nos metimos por el desvío de Los Pinos y bajamos a Unitec. Los demás buses se quedaron parqueados y yo me fui a entregar urnas acompañadas por tres militares y un civil a la escuela República de China a eso de las 12:00 pm" "Después me dijeron que me estacionara en Unitec, estuve como una hora allí. Las urnas que clasificaron en la calle de Unitec las subieron a mi bus. A las 2:40 pm salí hacia El Tablón, Santa Elena y Azacualpa, siempre acompañado de los militares. A las 4:30 pm entregué las últimas urnas en la aldea adelante de Santa Elena y regresé vacío", aseveró a los fiscales. El chófer Jorge Luis Meza explicó que el 9 de marzo salieron en caravana seis buses custodiados por militares con rumbo a las colonias Villa Nueva, Villa Vieja, Villa Oriente y La Cañada. "Recorrimos toda Villas del Sol, hasta llegar al desvío Los Pinos. Nos desviamos y llegamos a Unitec a las 10:20 am Allí nos estacionamos. Los conductores de los busitos de la SAR bajaron las cajas o maletas que llevaban ellos y las pasaron a carros pick up para distribuirlas en las escuelas del sector. Después empezaron a repartir en vehículos y busitos de la SAR", afirmó.

"Después, a las 1:30 pm, me descargaron las maletas que tenía en el busito y me subieron entre 30 y 35 maletas electorales. A las 2:22 pm salí para la escuela República de China en la colonia Honduras, descargué las maletas y me dejaron abandonado. Luego una motorizada de la Policía Militar me acompañó hasta la salida de Villas del Sol, donde me estacioné a las 3:03 pm y reporté al número de la empresa que me contrató", detalló Meza.

"Salimos hasta las 9:30 am de Infop"

Brayan Fernando Sierra también mencionó retrasos. "Salimos con el otro bus cargado a las 9:30 am del domingo 9 de marzo, de las instalaciones del Infop, al primer centro de votación ubicado en la aldea Las Casitas. Ya eran las 10:30 am cuando llegamos. Después nos fuimos a la colonia La Felicidad, y luego al desvío de Casa Canaan". Continúo: "A las 12:00 p.m. entregamos en la aldea Las Tapias Mateo y más tarde, a la 1:20 pm, nos fuimos a la aldea La Sabana, camino a Lepaterique, donde estuvimos hasta las 2:15 pm. Después quedamos a disposición de segunda orden". "Terminamos el conteo a las 12:00 am y recogimos en las escuelas que habíamos entregado. Llegamos al centro básico de Las Tapias Mateo a las 5:00 am, donde organizamos para regresar al Infop". "Luego de recibir órdenes, fuimos a la Base Aérea y regresamos vacíos al Infop. Me dijeron que a las 5:00 pm nos descargarían ese día, pero hasta el día siguiente, el martes 11 de marzo de 2025, a las 10:00 am me descargaron los kits, pero me dejaron esperando para descargar las maletas electorales, las cuales descargué hasta las 9:00 pm", explicó Sierra.