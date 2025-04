Cossette López: "En el imaginario de Ochoa todo es conspiración, no soy delincuente"

Tegucigalpa, Honduras.

López denunció que el "embate mediático descomunal" era "de las secretarías de Estado, con publicidad pagada en redes sociales utilizando fondos públicos". Aunque reconoció áreas de mejora en las que los consejeros deben trabajar, subrayó que "la confianza y la credibilidad se construyen con hechos", y que ya están preparando las elecciones generales.

La titular del CNE enfatizó la importancia de respetar la voluntad popular y aclaró que, aunque los consejeros tienen un corazón político, deben actuar con profesionalismo y evitar el activismo político. "Somos consejeros para todos", afirmó López, ratificando su compromiso con el pueblo hondureño, el respeto por la ley y la búsqueda de la excelencia.

El consejero Marlon Ochoa también estaba en el foro Frente a Frente, y Cossette López lamentó que él "dice que me victimizo y ya van dos veces que me ha ofendido aquí, quieren jugar con la inteligencia de la gente, es equivalente a llamarnos tontos".

Aseguró que "en el imaginario de él (Ochoa) todo es conspiración. No tengo tiempo ni para conspirar contra los zompopos que se comen mi jardín; no tengo espíritu de delincuente, yo no le he metido fuego a nada en este país".