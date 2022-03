“Nos dejaron huérfanos”, lamentan feligreses de la parroquia San José del barrio Medina

Feligreses de la parroquia San José, ubicada en el barrio Medina de San Pedro Sula, quedaron “huérfanos” y destrozados, así lo dijeron este viernes a Diario LA PRENSA durante la misa, en honor al padre Enrique Vásquez, en la catedral de San Pedro Sula.

La lágrimas y el sentimiento de impotencia en la feligresía católica fue difícil de esconder.

Nadie logra comprender por qué le arrebataron la vida al padre “kike”, como le decían de cariño.

Adultos, jóvenes y niños recordaron, junto a la familia del religioso y los padres de la diócesis de San Pedro Sula, cómo durante 19 años el sacerdote dedicó su vida a Dios.

“Este miércoles de Ceniza lo estábamos esperando y comenzamos a preocuparnos al ver que no aparecía. Viví una angustia todo el día y cuando me enteré que estaba muerto no lo podía creer. Este domingo ya no tenemos párroco, es tremendo, estamos huérfanos. Este martes que viene íbamos a celebrar el día de nuestro patrón, San Juan de Dios, y con este que hemos pasado no sabemos qué va a suceder, habíamos planeado con él un convivió lindo, pero ya no está con nosotros, él no se merecía morir de esta manera. No entendemos por qué se ensañaron con él”, dijo Olga Marina Zerón.

Doña Olga, lo definió como un hombre extraordinario, que siempre hablaba con la verdad gustara o no. Aseguró que lo van a extrañar demasiado, ya que él realizaba actividades para que los jóvenes llegaran a los pies del Señor. “Le fascinaba el deporte y organizaba torneos de fútbol”.

Jorge Reyes, miembro de la parroquia Resurrección del Señor, expresó que nunca escucharon que el padre recibiera amenazas de ningún tipo, “sus palabras siempre fueron para transmitir la pasión por la obra de Dios. Él fue un hombre que dejó buenas obras”.

Su principal pasión era un evangelizar, agregó Reyes, fue un gran misionero que además buscaba dar el ejemplo a todos los que convivían con él.

“Para nosotros, como diócesis, es una noticia que nos marca y nos llena de mucho dolor, pero sabemos que él está con el Señor y su legado continuará”.

Sobre el hecho

Luego de haber permanecido desaparecido durante varias horas, el cadáver del padre fue encontrado a la altura del puente Regina, municipio de Morazán, a eso de las 10:00 pm del miércoles y llevado hasta la morgue de San Pedro Sula, siendo identificado hasta ayer.

Monseñor Ángel Garachana informó que el párroco tenía varios impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo y no portaba documentos al momento de ser hallado por la Policía.

Su cuerpo fue velado en la parroquia San José, del barrio Medina, en San Pedro Sula, la cual dirigía.