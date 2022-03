“Apártense del mal camino”: Religiosos de la zona norte envían mensaje a los asesinos del padre Enrique Vásquez

Acongojados, pero con la certeza de que la vida está en Dios y no este mundo, padres de la diócesis de San Pedro Sula, zona norte de Honduras enviaron un mensaje a los asesinos del padre Enrique Vásquez.

“Apártense del mal camino, de qué sirve llevar una vida a escondidas por unos cuantos pesos. No debemos odiar y hacer el mal. Dios diseñó nuestro corazón para amar, no para odiar; para construir, no para destruir. El Dios que nos creó está lleno de amor y por tanto nos llama a ser útiles unos a otros en esta sociedad. Sé inteligente nos dice el Señor, elige el bien y vivirás”, dijo a diario LA PRENSA Glenis Mejía, padre de parroquia San Pedro Apóstol con sede en la catedral de San Pedro Sula

Agregó, que tuvo la oportunidad de ser un buen amigo, desde el seminario mayor, del padre “Kike” Vásquez y comentó que era una persona muy preparada.

“La iglesia lo mando a prepararse a Colombia, era un ser humano muy culto, sincero y honesto. En las reuniones de presbiterio siempre estaba aportando ideas, además era muy jovial, escuchaba y sabia escuchar”.

El padre Mejía señaló que siempre fue un hombre hogareño y que siempre hacia tiempo para ir a visitar a su mamá a la comunidad de Agua Azul Sierra en Santa Cruz de Yojoa.

“Siempre admiré que dedicara tiempo para los suyos, pero además era un hombre desprendido con todos lo que buscaban de su ayuda. Fue duro tener que ir a reconocerlo a la morgue, cuando lo miré me tapé la cara. Lamentablemente, todos estamos expuestos en este país”.

Por otra parte, el padre Carlos Mejía, cuestionó qué daño puede hacer un padre a la sociedad.

“Si nosotros somos vulnerables, imagínese el pueblo de Dios. Son tantas situaciones que nos tienen que llamar a reflexionar. Este es un llamado a las autoridades, especialmente a los que lideran este nuevo Gobierno. El pueblo necesita seguridad, salud, educación y muchas cosas más. Para la iglesia Católica del mundo entero es una duro golpe”, comentó Mejía.

Para el religioso, es mucho más peligrosa la pandemia de la violencia que la del Covid-19.

Por último, llamó a la congregación a brindar, hoy más que nunca, apoyo y oraciones a la familia del padre Vásquez.

El cadáver del padre Enrique Vásquez fue encontrado a la altura del puente Regina, municipio de Morazán, a eso de las 10:00 pm del miércoles y llevado hasta la morgue de San Pedro Sula, siendo identificado hasta ayer.