$!Radiografía del atroz crimen contra el padre Enrique Vásquez

Boca abajo, con seis balazos en su rostro y cuerpo y sobre un puente de Morazán, Yoro, fue dejado por sus victimarios el cuerpo del padre Enrique Vásquez Cálix (de 48 años), mientras sus feligreses lo esperaban en la parroquia San José de San Pedro Sula para que oficiara la misa del Miércoles de Ceniza.

En la escena del crimen, las autoridades policiales encontraron seis casquillos de bala. Los criminales le dispararon al párroco en la cara, por lo que murió de forma inmediata.

A 62 kilómetros de distancia de donde encontraron el cuerpo, la Policía halló abandonado el vehículo tipo pickup, marca Mazda, color gris, que era conducido por el sacerdote.

Según la dinámica del hecho, al religioso lo interceptaron entre La Barca y El Progreso, lo privaron de su libertad y lo llevaron hasta el puente de Morazán para asesinarlo.

Los asesinos condujeron el vehículo aproximadamente una hora y media hasta llegar a una calle desolada en el municipio de Victoria, en donde lo dejaron abandonado.

El asesinato del padre Quique, como cariñosamente lo llamaban, es el primer crimen contra un sacerdote de San Pedro Sula, afirmó monseñor Ángel Garachana.

A las 9:00 am del miércoles, el padre salió de la vivienda de su madre en la aldea Agua Azul Sierra, en Santa Cruz de Yojoa, para dirigirse a la parroquia San José en el barrio Medina, pero a las 6:00 pm empezó la alerta porque no contestaba las llamadas y lo reportaron a la Policía como desparecido.

“El padre Enrique Vásquez ingresó a la morgue como desconocido porque no portaba documentos, pero ya se confirmó que es él por las huellas dactilares, tiene varios disparos en la cara y el cuerpo, por lo que fue intencionalmente asesinado, esperamos que esta muerte no quede impune como tantos asesinatos ocurridos en el país, es lamentable porque el sacerdote pasó desaparecido por casi 30 horas y nos dan la noticia que no esperamos recibir, es una pandemia de crímenes en Honduras”, lamentó monseñor Garachana.