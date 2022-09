“No perdamos más el tiempo, hagamos ya esas 3 represas”

Hace 29 años, Kuwait le entregó a Honduras los estudios para construir las represas El Tablón, Jicatuyo y Los Llanitos en los ríos Ulúa y Chamelecón.

Lamentablemente, el documento fue engavetado.Hoy que el valle de Sula está de rodillas, el diputado Alberto Chedrani apela al sentido común para revivir el proyecto y salvar de una vez por todas de las inundaciones el polo de desarrollo del país.

“El emir de Kuwait nos donó una fortuna que no pudimos valorar, pero nunca es tarde para hacer lo correcto y este es un tema que no se debe politizar.Muchos gobiernos, de distintos partidos, pudieron levantar las represas y no lo hicieron. No es tiempo de reproches y de buscar culpables, simplemente hay que ejecutar el proyecto”, señaló Chedrani.

El parlamentario por Cortés dijo que “Kuwait nos dio en bandeja de plata el proyecto para proteger y fortalecer el valle de Sula, mejorando la calidad de vida de los pobladores, evitando las inundaciones e incorporando miles de hectáreas al proceso de desarrollo que en la actualidad están ociosas por las mismas inundaciones”.