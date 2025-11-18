  1. Inicio
Nasry Asfura pide replantear relaciones con “gobiernos que no respetan la democracia”

El presidenciable del Partido Nacional aseguró que en Venezuela no existen condiciones de legalidad y sostuvo que Honduras debe revisar su política exterior.

Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras (PNH).

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Nasry Asfura, aspirante presidencial por el Partido Nacional, manifestó que Honduras debe replantear sus relaciones diplomáticas con gobiernos que, según dijo, no garantizan la democracia ni la libertad.

El pronunciamiento lo ofreció durante una entrevista en la emisora HRN, espacio en el que también conversó sobre la crisis política en Venezuela.

El candidato nacionalista indicó que el país no debería sostener nexos con la administración de Nicolás Maduro, a la que calificó como “ilegítima”.

Además, cuestionó los comicios venezolanos del pasado 27 de julio, proceso en el que opositores como María Corina Machado y Edmundo González denunciaron diversas anomalías.

“No podés tener relaciones donde no se respeta la democracia y la libertad”, recalcó Asfura, al afirmar que, desde su perspectiva, en Venezuela no existen garantías de legalidad.

Postura de Nasralla sobre Venezuela

La posición del presidenciable nacionalista es similar a la planteada por el candidato liberal, Salvador Nasralla, quien el 17 de noviembre aseguró que, si llega a la presidencia, Honduras rompería relaciones diplomáticas con Venezuela en caso de que ese país no impulse cambios políticos.

Nasralla también señaló que solo consideraría reanudar los lazos cuando haya un gobierno escogido de manera libre y reconocido por la comunidad internacional.

