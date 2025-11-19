  1. Inicio
Nasralla hablará de la crisis electoral en audiencia del Congreso de USA

La audiencia es organizada por el Comité de Asuntos Exteriores y estará dirigida por la congresista María Elvira Salazar.

Salvador Nasralla es el candidato presidencial del Partido Liberal para las elecciones del 30 de noviembre de 2025 en Honduras.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, participará mañana jueves 20 de noviembre en una audiencia del Subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde se analizará la crisis política que atraviesa Honduras en la antesala de las elecciones generales.

El encuentro se realizará en Washington y forma parte de los esfuerzos internacionales por evaluar el clima democrático en el país.

La audiencia es organizada por el Comité de Asuntos Exteriores y estará dirigida por la congresista María Elvira Salazar, quien convocó a diversos actores políticos, especialistas y miembros de la sociedad civil.

El objetivo es escuchar distintas perspectivas sobre la transparencia electoral, el respeto a las garantías democráticas y las condiciones bajo las cuales se desarrollarán las elecciones hondureñas.

Nasralla figura entre los participantes invitados a exponer ante los legisladores estadounidenses.

Durante su intervención, el presidenciable liberal detallará su visión sobre la situación política del país y los desafíos que enfrenta Honduras para garantizar un proceso electoral libre, competitivo y confiable.

El evento público llevará por título “La democracia en peligro: La lucha por elecciones libres” y está programado para iniciar a las 2:00 pm hora de Washington (3:00 pm en Honduras).

La sesión será transmitida por los canales oficiales del Congreso estadounidense, permitiendo acceso a observadores, medios y organizaciones interesadas.

Además, se espera la presencia de líderes de la comunidad hondureña residente en Estados Unidos, quienes buscan expresar su preocupación por la estabilidad democrática del país.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

