Nasralla hablará de la crisis electoral en audiencia del Congreso de USA

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El encuentro se realizará en Washington y forma parte de los esfuerzos internacionales por evaluar el clima democrático en el país.

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, participará mañana jueves 20 de noviembre en una audiencia del Subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos , donde se analizará la crisis política que atraviesa Honduras en la antesala de las elecciones generales.

La audiencia es organizada por el Comité de Asuntos Exteriores y estará dirigida por la congresista María Elvira Salazar, quien convocó a diversos actores políticos, especialistas y miembros de la sociedad civil.

El objetivo es escuchar distintas perspectivas sobre la transparencia electoral, el respeto a las garantías democráticas y las condiciones bajo las cuales se desarrollarán las elecciones hondureñas.

Nasralla figura entre los participantes invitados a exponer ante los legisladores estadounidenses.

Durante su intervención, el presidenciable liberal detallará su visión sobre la situación política del país y los desafíos que enfrenta Honduras para garantizar un proceso electoral libre, competitivo y confiable.

El evento público llevará por título “La democracia en peligro: La lucha por elecciones libres” y está programado para iniciar a las 2:00 pm hora de Washington (3:00 pm en Honduras).

La sesión será transmitida por los canales oficiales del Congreso estadounidense, permitiendo acceso a observadores, medios y organizaciones interesadas.

Además, se espera la presencia de líderes de la comunidad hondureña residente en Estados Unidos, quienes buscan expresar su preocupación por la estabilidad democrática del país.