Salvador Nasralla afirma no reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela

Tegucigalpa, Honduras.

En un video difundido en su cuenta de X, Nasralla afirmó que, según el medio estadounidense, “el régimen de Nicolás Maduro estaría entrenando a sectores políticos en Honduras para manipular las elecciones del 30 de noviembre”.

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, advirtió este miércoles sobre presuntos riesgos de injerencia externa en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre , citando un análisis reciente del The Wall Street Journal y una declaración oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Quieren manipular las elecciones, pero Honduras despertó. No permitiremos que intereses oscuros decidan nuestro destino ni que sigamos cayendo en la corrupción. Yo confío en nuestro país y en su gente. Busco servir con honestidad y valores. No los voy a defraudar. ¡Vamos... pic.twitter.com/2QYd6Eqeul

A esta denuncia sumó un pronunciamiento del Departamento de Estado de EEUU, el cual señala que “el Cártel de los Soles, operado desde Venezuela y dirigido por altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, comenzará el proceso para ser designado como organización terrorista internacional a partir del próximo lunes 24 de noviembre”.

Ante estas advertencias, Salvador Nasralla anunció una serie de posiciones y medidas que adoptaría un eventual gobierno suyo.

Nasralla aseguró que “Honduras no está con Venezuela” y que su administración rechazará “cualquier intento de injerencia política”. Sostuvo, además, que “no reconocemos a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela”, al responsabilizarlo de la destrucción “de la economía, la democracia y las instituciones” de ese país.

Agregó que su proyecto político “no tiene ni tendrá relación con estructuras criminales vinculadas al régimen de Venezuela”.

Asimismo, adelantó que, de llegar a la Presidencia el 27 de enero, romperá relaciones con el gobierno de Maduro y adoptará la posición respaldada por “la comunidad democrática internacional”.

Nasralla concluyó su mensaje asegurando que Honduras “no volverá al pasado corrupto ni continuará con más de lo mismo”, y recalcó que su oferta política es “seria, técnica y honesta”..