Muere el periodista deportivo "Miguelito" Alvarado

Miguel Alvarado, quien era originario de El Progreso, Yoro. Se descató en medios locales, especialmente con los equipos de la ribereña ciudad

Muere el periodista deportivo Miguelito Alvarado

Foto de archivo de Miguel Alvarado cuando cumplía 58 años años.
El Progreso, Yoro

El periodista deportivo Miguel Alvarado, popularmente conocido como “Miguelito”, falleció a los 62 años. En los últimos meses se le había visto afectado de salud, según confirmaron personas cercanas a su entorno.

Su cuerpo fue velado en la aldea El Porvenir, en El Progreso, Yoro, lugar del que era originario.

Alvarado trabajó durante décadas en medios locales, desempeñándose principalmente en labores a ras de cancha, especialmente en coberturas de los clubes progreseños. También colaboró para radios como Freedom, Moderna, País, entre otras.

“Miguelito” fue muy querido por colegas y aficionados, y será recordado por su humildad y amabilidad.

Luis Fernando Licona
Luis Fernando Licona
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2007. Actualmente es parte del equipo digital de LAPRENSA.HN. Apasionado por contar historias humanas.

