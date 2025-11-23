Muere el periodista deportivo "Miguelito" Alvarado

El periodista deportivo Miguel Alvarado, popularmente conocido como “Miguelito”, falleció a los 62 años. En los últimos meses se le había visto afectado de salud, según confirmaron personas cercanas a su entorno.
Su cuerpo fue velado en la aldea El Porvenir, en El Progreso, Yoro, lugar del que era originario.
Alvarado trabajó durante décadas en medios locales, desempeñándose principalmente en labores a ras de cancha, especialmente en coberturas de los clubes progreseños. También colaboró para radios como Freedom, Moderna, País, entre otras.
“Miguelito” fue muy querido por colegas y aficionados, y será recordado por su humildad y amabilidad.