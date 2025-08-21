Miguel Jaramillo: “Habrá un cierre electoral muy conflictivo en Honduras”

Tegucigalpa, Honduras

Para interpretar el panorama propagandístico de cara a las elecciones , LA PRENSA dialogó con Miguel Jaramillo Luján , escritor, magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFIT (Medellín, Colombia), especialista en Comunicación y Conflictos Armados de la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Comunicación de la Pontificia Universidad Bolivariana de Colombia.

El clima político, marcado por tensiones previas a las elecciones generales del 30 de noviembre, ya suscita análisis tanto en la ciudadanía como entre los actores en disputa.

Las campañas presidenciales de los tres partidos mayoritarios —Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libertad y Refundación— han mostrado tendencias prematuras de lo que podría ocurrir el día de los comicios, particularmente desde el oficialismo.

Para Jaramillo Luján, "habrá un cierre electoral muy conflictivo en Honduras".

¿Cuál es su percepción sobre el desarrollo de las campañas electorales en Honduras de cara a las elecciones generales de 2025?

A diez días del inicio del proceso electoral y a 110 días que estamos de las elecciones del 30 de noviembre, lo que yo percibo es una fuerte disputa entre un sistema gubernamental, liderado por la presidenta (Xiomara Castro), por integrantes de su familia y por todo un equipo político, y dos candidatos o dos sectores que se disputan el tomar dicha posta.

El panorama, al inicio de este proceso electoral es un poquito turbio, porque hay, pues, ciertos rumores que hablan de falta de transparencia, de falta de garantías del sistema electoral hondureño; rumores que hablan de cierta persecución en relación con lo que ha pasado con algunos líderes opositores o personas opositores, que solamente con la evidencia de estar cuestionando el gobierno de Xiomara y su familia a través de redes sociales, han sido capturados y todavía no se les ha dado el debido proceso.

Con lo que ha observado hasta ahora, ¿Considera que se han dado violaciones a la normativa electoral de Honduras en el marco de las campañas presidencialistas?

Yo siento que sí hay un ambiente de tensión. A mí no me queda ninguna duda, desde mi experiencia con mi firma donde acompañamos procesos electorales y políticos en varios países de América Latina, uno siente en el ambiente el clima electoral, uno siente en el ambiente cuando hay gobiernos que están tratando de tener una incidencia más allá de los límites que les permite la Constitución de la República y la ley.

En este caso (de Honduras) existe un ambiente de muchísima tensión por ciertas decisiones que de una u otra manera marcan esa tensión, que buscan debilitar a la oposición, que buscan quitarle los escenarios de interlocución con el ciudadano y confío en que el sistema político y democrático de Honduras sea totalmente transparente. Que no solamente ese día de elecciones se pueda dar un proceso en las mejores condiciones, que se permita el acompañamiento de los organismos veedores internacionales y de organismos nacionales, para poder garantizar que haya unas elecciones transparentes y se acepte la historia.

¿Es normal, o es algo que se haya replicado en Latinoamérica, que el candidato (a) presidencial del oficialismo use los medios de comunicación estatales para promover su campaña política?

Todo depende mucho del marco de la Constitución de la República y la ley. Hay sectores políticos del país que de una u otra manera aprovechan o se apalancan, no solamente en la estructura de un gobierno nacional, sino, también de gobiernos locales. Aquí lo que hay que avalar muy bien, es qué permite la Constitución, qué permite la ley, hasta dónde se puede llegar, pero es inevitable.

Hay sistemas como el de Colombia, por poner algún ejemplo, dónde no está permitido que quienes están en cargos públicos puedan hacer política, salvo una renuncia para poderse no inhabilitar y aspirar a un cargo público. Pero hay sistemas como Guatemala, como en Honduras, como en El Salvador, como en Ecuador, Perú, donde las personas que están en cargos públicos pueden hacer política y se utilizan muchos de estos recursos.

En el caso de Honduras, lamentablemente yo sí veo una fuerte injerencia del gobierno actualmente en ejercicio, en favor de su candidata, en favor de sus listas asambleístas, que se da de diferentes formas, sobre todo a través de decisiones políticas que pueden incidir en la percepción del votante.

¿Qué elementos esenciales deberá perfeccionar en su campaña el o la presidenciable que quiera hacerse con el triunfo?

La disputa aquí se va a dar fundamentalmente en un péndulo de izquierda a derecha y se va a dar muy a partir del fenotipo de los candidatos rivales de la oposición. Si usted ve el fenotipo, el estilo, la narrativa que tiene, tanto Nasry Asfura, como Salvador Nasralla, está centrado a partir de su condición de ser personas adultas, ya de edad, hombres; versus una candidata que es la que hoy representa la continuidad del actual gobierno hondureño.

De una u otra manera hay una tensión entre estos dos factores, hay una tensión que no es ajena a la tensión del gobierno norteamericano con los de América Latina y con los gobiernos de izquierda. Hay una tensión que no es ajena a lo que está pasando con la atroz dictadura de Nicaragua.

Si hablamos de la realidad pura y dura del ciudadano hondureño, hoy estamos frente a una situación económica que afecta a los ingresos de las familias, estamos frente a una situación de seguridad que no brinda las garantías suficientes, no solamente la seguridad institucional, seguridad jurídica, sino, la seguridad en muchas de las calles, las tasas de homicidios y demás.