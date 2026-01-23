Hasta 22 miembros integrarían la nueva directiva del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras

La junta directiva del Congreso Nacional para el período 2026-2030 sería conformada este viernes durante la segunda y última sesión preparatoria y podría estar integrada por hasta 22 miembros. Así fue confirmado a LA PRENSA por directivos provisionales del órgano unicameral, quienes serán los encargados de nombrar al resto de las autoridades del Legislativo. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, contenida en el decreto 363-2013, la directiva en propiedad está integrada por un presidente, al menos seis vicepresidentes, dos secretarios, dos prosecretarios y los miembros alternos que sean necesarios. Tomás Zambrano, congresista del Partido Nacional (PN), fue juramentado como presidente provisional; lo acompañan como vicepresidente Godofredo Fajardo, legislador de la Democracia Cristiana (DC), y como secretario fue designado el parlamentario nacionalista Carlos Ledezma.

Los tres directivos presidirán la reunión convocada para este día a las 11:00 de la mañana, en la que se definirá al resto de la junta directiva del órgano superior de administración del Poder Legislativo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Con el nombre y firma de 85 diputados se eligió, mediante moción nominativa, a los directivos provisionales del nuevo Congreso Nacional. Tras más de 10 horas de permanecer en la cámara legislativa y en una sesión que duró casi 60 minutos, bajo la conducción de Tomás Vaquero, titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), fue seleccionada la junta directiva temporal en apego a la normativa vigente. Al ser la bancada mayoritaria, el Partido Nacional no cedió en dirigir el primer poder del Estado y, aunque el Partido Liberal tenía la misma pretensión, debió desistir al no superar el respaldo obtenido por los nacionalistas.

Elección y funciones

“El 23 de enero se reunirán los diputados en su última sesión preparatoria para elegir la directiva en propiedad. El presidente del Congreso Nacional ejercerá sus funciones por un período de cuatro años y será el presidente de la comisión permanente. El resto de la directiva durará dos años en sus funciones”, estipula el artículo 195 de la Constitución de la República.

En el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se establece que la directiva en propiedad solo requiere mayoría simple, es decir, 65 votos para su elección. “En la última sesión preparatoria del 23 de enero del año inmediatamente posterior a las elecciones generales, los diputados y diputadas elegirán a la junta directiva en propiedad”, subraya la séptima disposición del citado instrumento jurídico.

Conformación

En el Congreso Nacional anterior, la junta directiva estuvo integrada por hasta 22 parlamentarios de cinco partidos políticos, de los cuales ocho fueron vicepresidentes y nueve integrantes alternos en la Vicepresidencia y Secretaría, constató LA PRENSA. De esos cargos de dirección legislativa, seis fueron ocupados por mujeres. En contraste, la directiva del Congreso 2018-2022 —liderada por el Partido Nacional— tuvo 18 miembros de cuatro partidos políticos y solo cuatro mujeres. Siete posiciones correspondieron a vicepresidencias y seis a integrantes alternos. El diputado nacionalista Mario Pérez informó que “se dará la palabra para presentar una moción de elección que incluye una nómina de por lo menos 14 diputados propietarios y entre seis y ocho miembros alternos”. “Esto se va a someter a discusión en la Cámara; se dará la palabra a algunos diputados que la soliciten y luego se procederá a la votación”, explicó. Zambrano afirmó que la aspiración es que al menos cuatro fuerzas políticas integren la directiva en propiedad durante este cuatrienio, incorporando a diputados liberales y a un congresista del Partido Innovación y Unidad (Pinu), específicamente Rolando Contreras, quien ocuparía una vicepresidencia.

Más de 30 diputados del Partido Liberal respaldaron la directiva temporal establecida en la primera sesión preparatoria realizada el miércoles anterior, por lo que no se descarta que varios de ellos integren la junta en propiedad. Aunque el diputado liberal Jorge Cálix aspiraba a la presidencia del Congreso Nacional, no logró el respaldo mayoritario y no se descarta su nombramiento en un cargo de dirección legislativa. LA PRENSA intentó conocer su postura, pero no obtuvo respuesta. Desde la bancada del Partido Nacional se proyecta que unos ocho diputados liberales se sumen a la directiva definitiva, cinco como titulares y tres como alternos. Por su parte, Carlos Ledezma manifestó que “hoy esperamos contar con 87 o más diputados para conformar la junta directiva en propiedad para los próximos dos años, integrada como mínimo por cuatro partidos políticos”. La conformación de la junta provisional no fue avalada por la bancada de Libertad y Refundación (Libre); no obstante, participaron en la reunión convocada por la SGJD hace 48 horas. Además, la diputada por Yoro, Melbi Ortiz Murillo, estampó su firma en el listado de quienes respaldaron a los directivos provisionales encabezados por Zambrano. En ese contexto, la diputada de Libre, Dunia Jiménez, declaró que “se va a mantener la misma postura; vamos a acompañar desde nuestros curules, pero no vamos a apoyar la votación. Nuestro voto será en contra, pero eso no entorpece en nada”. Sobre la decisión de su compañera de bancada, Jiménez señaló que el tema no ha sido abordado internamente y que podrían ser las autoridades partidarias las que tomen acciones posteriores. La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) emitió un pronunciamiento en el que calificó la elección de la junta temporal del Legislativo como un avance significativo para la democracia. “Sin duda, este acontecimiento constituye una señal alentadora para el país, dado que contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la independencia y el equilibrio entre los poderes del Estado”, señala el comunicado. Añade que este tipo de acciones favorecen la gobernabilidad, la estabilidad política y el afianzamiento de la seguridad jurídica, elementos clave para generar confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros.

