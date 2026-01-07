Maribel Espinoza a Luis Redondo: "Están jugando con fuego"

Tegucigalpa, Honduras.

La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, lanzó este martes una advertencia contra el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a quien acusó de encabezar actuaciones ilegales que, a su criterio, ponen en riesgo el orden constitucional del país. A través de un extenso mensaje en X y luego de que Luis Redondo convocara a los 128 diputados para someter a votación si el Congreso Nacional debe escrutar el total de las actas electorales, Espinoza sostuvo que Redondo estaría actuando fuera del marco legal, al pretender asumir funciones que no le corresponden al Congreso Nacional.

Espinoza acusó a Redondo de intentar que el Legislativo suplante las atribuciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), al discutir un informe que calificó como ilegal.

"Porque ahora Redondo quiere que el CN suplante las facultades del CNE para discutir un informe, también ilegal", señaló.Según la diputada liberal, estas acciones tendrían como finalidad provocar un escenario de inestabilidad política.

"Disfrazadamente darle alas al fiscal para que actúe ilegalmente contra las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López y provocar el caos que ocupa Mel para quedarse en el poder", expresó.

"Ya está llegando el momento justo de ejecutar las resoluciones adoptadas por el pleno del Congreso Nacional el pasado 19 de diciembre para proteger la democracia constitucional en Honduras", advirtió la parlamentaria. En su mensaje, también cuestionó si el objetivo sería anular el proceso electoral sin tener competencia legal: "¿Quiere anular las elecciones de forma disfrazada sin ser juez?", se preguntó, o bien "O es que quiere que le legalicemos su seudo comisión permanente porque sabe que es ilegal".



"Estamos ante la excepcionalidad del artículo 375, que manda que cualquier ciudadano, investido o no de autoridad, está en el deber de mantener o restablecer el orden constitucional", subrayó.