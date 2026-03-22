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Maribel Espinoza pide impulsar juicios políticos para frenar abusos de poder

Maribel Espinoza hizo un llamado directo a los diputados del Congreso Nacional para que utilicen los mecanismos constitucionales disponibles para sancionar a quienes atenten contra el orden democrático

Maribel Espinoza pide impulsar juicios políticos para frenar abusos de poder

Espinoza anunció que a partir de abril impulsará una iniciativa orientada a recolectar firmas para promover los juicios políticos.
Tegucigalpa, Honduras.

​​​La abogada Maribel Espinoza instó a promover juicios políticos en el país como una medida para detener lo que considera reiteradas violaciones a la Constitución por parte de funcionarios públicos.

"No es posible que en este país, cuando se le ocurra a un politiquero, se viole la Constitución y sus leyes; si no se les pone un alto, van a seguir cometiendo abusos", expresó.

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Además, hizo un llamado directo a los diputados del Congreso Nacional para que actúen con responsabilidad y utilicen los mecanismos constitucionales disponibles para sancionar a quienes atenten contra el orden democrático.

"Las bancadas del Congreso Nacional deben dar una muestra de civismo y votar por los juicios políticos contra aquellos funcionarios que pusieron en precario la democracia del país", afirmó.

A su criterio, la ausencia de acciones firmes ha propiciado un ambiente de impunidad que debilita las instituciones y genera desconfianza en la ciudadanía.

"En el país no se dan ejemplos ante las violaciones reiteradas de politiqueros; ante sus constantes violaciones a la Constitución, el país va a la deriva; son necesarios los juicios políticos en Honduras", aseguró.

En ese contexto, anunció que a partir de abril impulsará una iniciativa ciudadana orientada a recolectar firmas para promover estos procesos a nivel nacional.

"En abril comenzaremos a recolectar firmas para realizar una iniciativa ciudadana para el desarrollo de un juicio político en el país", dijo.

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Asimismo, cuestionó el desempeño del sistema judicial, señalando retrasos significativos en la programación de audiencias.

"Tengo información de que en Tegucigalpa están programando audiencias para el 2030 y eso es condenable. El Poder Judicial está en deuda con los hondureños, quienes tienen derecho a recibir una justicia expedita", indicó.

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Redacción La Prensa
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