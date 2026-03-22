Maribel Espinoza pide impulsar juicios políticos para frenar abusos de poder

La abogada Maribel Espinoza instó a promover juicios políticos en el país como una medida para detener lo que considera reiteradas violaciones a la Constitución por parte de funcionarios públicos.
"No es posible que en este país, cuando se le ocurra a un politiquero, se viole la Constitución y sus leyes; si no se les pone un alto, van a seguir cometiendo abusos", expresó.
Además, hizo un llamado directo a los diputados del Congreso Nacional para que actúen con responsabilidad y utilicen los mecanismos constitucionales disponibles para sancionar a quienes atenten contra el orden democrático.
"Las bancadas del Congreso Nacional deben dar una muestra de civismo y votar por los juicios políticos contra aquellos funcionarios que pusieron en precario la democracia del país", afirmó.
A su criterio, la ausencia de acciones firmes ha propiciado un ambiente de impunidad que debilita las instituciones y genera desconfianza en la ciudadanía.
"En el país no se dan ejemplos ante las violaciones reiteradas de politiqueros; ante sus constantes violaciones a la Constitución, el país va a la deriva; son necesarios los juicios políticos en Honduras", aseguró.
En ese contexto, anunció que a partir de abril impulsará una iniciativa ciudadana orientada a recolectar firmas para promover estos procesos a nivel nacional.
"En abril comenzaremos a recolectar firmas para realizar una iniciativa ciudadana para el desarrollo de un juicio político en el país", dijo.
Asimismo, cuestionó el desempeño del sistema judicial, señalando retrasos significativos en la programación de audiencias.
"Tengo información de que en Tegucigalpa están programando audiencias para el 2030 y eso es condenable. El Poder Judicial está en deuda con los hondureños, quienes tienen derecho a recibir una justicia expedita", indicó.