Maribel Espinoza pide impulsar juicios políticos para frenar abusos de poder

Tegucigalpa, Honduras.

"No es posible que en este país, cuando se le ocurra a un politiquero, se viole la Constitución y sus leyes; si no se les pone un alto, van a seguir cometiendo abusos", expresó.

​​​La abogada Maribel Espinoza instó a promover juicios políticos en el país como una medida para detener lo que considera reiteradas violaciones a la Constitución por parte de funcionarios públicos.

Además, hizo un llamado directo a los diputados del Congreso Nacional para que actúen con responsabilidad y utilicen los mecanismos constitucionales disponibles para sancionar a quienes atenten contra el orden democrático.

"Las bancadas del Congreso Nacional deben dar una muestra de civismo y votar por los juicios políticos contra aquellos funcionarios que pusieron en precario la democracia del país", afirmó.

A su criterio, la ausencia de acciones firmes ha propiciado un ambiente de impunidad que debilita las instituciones y genera desconfianza en la ciudadanía.

"En el país no se dan ejemplos ante las violaciones reiteradas de politiqueros; ante sus constantes violaciones a la Constitución, el país va a la deriva; son necesarios los juicios políticos en Honduras", aseguró.

En ese contexto, anunció que a partir de abril impulsará una iniciativa ciudadana orientada a recolectar firmas para promover estos procesos a nivel nacional.

"En abril comenzaremos a recolectar firmas para realizar una iniciativa ciudadana para el desarrollo de un juicio político en el país", dijo.