Mar Caribe y Pacífico generarán lluvias en Honduras este lunes

Tegucigalpa

Un inicio de semana con condiciones climáticas variadas se espera para este lunes 6 de abril de 2026 en el territorio hondureño. De acuerdo con el pronóstico meteorológico oficial, dos fenómenos principales influirán en el estado del tiempo, generando precipitaciones en diversas regiones.

El reporte detalla que el transporte de humedad proveniente del mar Caribe hacia el interior del país estará provocando precipitaciones débiles y de carácter disperso. Se espera que estas lluvias afecten principalmente a las regiones del norte, noroccidente, centro y oriente de la nación.

Por otra parte, para horas de la tarde, el océano Pacífico también hará sentir su influencia con el ingreso de la brisa marina. Este fenómeno generará condiciones para chubascos débiles y aislados en la zona sur del país.

El día de hoy se registrará la fase de luna llena. En cuanto a las condiciones de oleaje, los navegantes y pescadores deben prestar atención: Litoral Caribe: Se espera un oleaje normal, con una altura de entre 1 y 3 pies. Golfo de Fonseca: El oleaje será ligeramente mayor, oscilando entre 2 y 4 pies.