Lluvias para este domingo en algunas zonas de Honduras

Tegucigalpa

Luego de una semana marcada por la inestabilidad y las lluvias debido a la influencia de un frente frío que mantuvo al país bajo alerta verde, las condiciones meteorológicas han comenzado a estabilizarse.

Según el último reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), para este domingo 22 de marzo de 2026, se espera un cambio significativo hacia condiciones mayormente secas en la mayor parte del territorio hondureño.

A pesar de esta tendencia a la estabilidad, las autoridades advierten que el flujo de vientos provenientes del noreste continuará transportando humedad desde el mar Caribe hacia el interior del país. Este fenómeno provocará la persistencia de precipitaciones débiles y de carácter muy aislado, afectando principalmente a las comunidades de las regiones norte y noroccidente.

En cuanto al estado del mar, el pronóstico indica condiciones favorables para la navegación y actividades pesqueras artesanales. Tanto en el litoral caribe como en el golfo de Fonseca, se espera un oleaje tranquilo con alturas que oscilarán entre 1 y 3 pies.

El ente estatal también prevé que continuarán las temperaturas frescas al amanecer, por lo que se recomienda a la población, especialmente en las zonas altas y montañosas.

Finalmente, el reporte astronómico para este domingo destaca la presencia de la fase de Luna Nueva, con la salida del sol registrada a las 05:57 a.m. y su puesta a las 05:59 p.m.

Las autoridades de Copeco instan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, ya que, aunque la alerta verde ha cesado, la transición estacional puede generar cambios repentinos en el clima local.