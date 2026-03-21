Hondureño que quedó en silla de ruedas tras accidente en Roatán clama por ayuda; tiene 7 hijos

En el marco del cierre del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/especiales/accidente-avioneta-lanhsa-018-honduras-vuelo-mortal/musica-y-memorias-marcan-el-inicio-del-aurelio-fest26-IE29787384" target="_blank">Aurelio Fest26</a>, un evento cargado de nostalgia y música para conmemorar el legado del fallecido cantautor hondureño <b>Aurelio Martínez</b>, el testimonio de <b>Luis Mejía</b> estremeció a los presentes este sábado.<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/especiales/accidente-avioneta-lanhsa-018-honduras-vuelo-mortal/accidente-aereo-roatan-lanhsa-reconstruccion-HE29787404" target="_blank">Mejía es uno de los cinco sobrevivientes del fatídico accidente aéreo</a> de la aerolínea Lanhsa, ocurrido el 17 de marzo de 2025, donde perdieron la vida 12 personas, los dos pilotos y diez pasajeros.