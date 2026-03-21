Implantan corazón artificial a diputado hondureño y se aferra a la vida

San Pedro Sula, Honduras

La cirugía, realizada en un hospital especializado en México, marca un punto decisivo en su tratamiento y en la lucha de su familia, que continúa solicitando apoyo para cubrir los elevados costos médicos.

El diputado hondureño Octavio Morales Bonilla fue sometido con éxito a la implantación de un corazón artificial, un procedimiento de alta complejidad que le permite hoy seguir con vida mientras enfrenta una grave enfermedad cardíaca.

Tal como LA PRENSA informó en exclusiva, el parlamentario libra una batalla por su vida y depende desde hace unas horas de un HeartMate 3, un dispositivo que, a simple vista, no parece un corazón: mide unos 10 centímetros y su función es extraer la sangre del ventrículo izquierdo y expulsarla al resto del cuerpo.

“Nos informaron que la cirugía salió bien, gracias a Dios”, dijo su esposa, Lesbia Solórzano. “Ahora dependerá primero de Dios, como siempre, y después del dispositivo de asistencia ventricular izquierda”, agregó, tras la intervención realizada en el hospital Puerta de Hierro, Andares, en México.

Según referencias médicas, en ese hospital se realizan procedimientos cardíacos avanzados de mínima invasión y trasplantes.

El diputado ingresó al quirófano a las 9:00 a. m. y salió a las 2:10 p. m., explicaron sus familiares. Fue operado por un equipo conformado por un cardiólogo mexicano y uno estadounidense. La cirugía en sí duró alrededor de cuatro horas.

La esposa del diputado detalló que Morales Bonilla era candidato para este dispositivo, cuyo costo asciende a L10.5 millones, con el objetivo de evitar un trasplante. A ello se suman los costos de la cirugía y la rehabilitación, que superan los L14.5 millones.

"Agradezco primero a Dios que el dirige cada proceso y luego a cada uno de los que contribuyó. Tenemos que terminar de pagar la cirugía porque el hospital lo hizo aún y sin tener el dinero. Gracias a todos los ángeles que aparecieron en el camino", dijo la esposa del diputado.

Morales Bonilla, de 38 años, padece una grave enfermedad cardíaca conocida como insuficiencia cardíaca aguda y miocardiopatía dilatada. Su padre, Marcos Morales, falleció a causa del mismo padecimiento, según sus familiares.