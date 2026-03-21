IHTT desautoriza aumento a costo de pasajes en rutas interurbanas

Tegucigalpa.

El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) informó que no existe autorización para elevar el costo del pasaje en el servicio interurbano a nivel nacional, desmintiendo versiones sobre supuestos ajustes en distintas rutas.

La institución precisó que ninguna región del país, incluida la zona oriental, cuenta con aprobación para aplicar incrementos, por lo que cualquier alza que se esté cobrando no tiene respaldo legal.