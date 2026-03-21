IHTT desautoriza aumento a costo de pasajes en rutas interurbanas

El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) informó que no existe autorización para elevar el costo del pasaje en el servicio interurbano a nivel nacional, desmintiendo versiones sobre supuestos ajustes en distintas rutas.
La institución precisó que ninguna región del país, incluida la zona oriental, cuenta con aprobación para aplicar incrementos, por lo que cualquier alza que se esté cobrando no tiene respaldo legal.
En ese contexto, el IHTT subrayó que las decisiones sobre tarifas corresponden exclusivamente a este ente regulador y recordó que el Gobierno continúa apoyando al rubro mediante el pago de un subsidio compensatorio a los transportistas.
Además, advirtió que se tomarán medidas contra quienes incumplan la normativa, aplicando sanciones que pueden ir desde multas hasta la cancelación de permisos de operación, en caso de detectarse cobros indebidos a los usuarios.
El Gobierno de la República, a través del #IHTT, ante las recientes denuncias sobre el incremento arbitrario a las tarifas del pasaje en las rutas que cubren la zona oriental del país, informa a la población hondureña y a los concesionarios del transporte lo siguiente: 👇 pic.twitter.com/FAWIPUEHv0— Transporte Honduras (@IHTT_HN) March 21, 2026