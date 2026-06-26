Lluvias y actividad eléctrica: así estará el clima este viernes, según Copeco

Tegucigalpa

Una onda tropical que recientemente cruzó el territorio nacional continuará generando condiciones de inestabilidad climática durante las próximas horas, provocando abundante nubosidad, vientos racheados, así como lluvias y chubascos de variada intensidad en la mayor parte del país, según un informe emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se manifestarán de débiles a moderadas y de carácter disperso. Los expertos advirtieron que estas lluvias vendrán acompañadas de actividad eléctrica aislada, afectando de manera directa e inmediata a las regiones oriental, suroccidental, noroccidental, así como a diversos sectores del norte y el centro de la geografía hondureña.

En lo que respecta a las condiciones marítimas, detallaron que el oleaje en ambas costas se mantendrá dentro de los parámetros considerados estables y normales para la navegación. Específicamente, tanto en el litoral del mar Caribe como en el golfo de Fonseca, en la zona sur, las olas alcanzarán una altura estimada de entre dos y cuatro pies, permitiendo el desarrollo regular de las actividades pesqueras y de transporte.

Finalmente, los datos astronómicos previstos para esta jornada destacan que el sol hizo su aparición a las 5:23 de la mañana y su ocaso se registrará puntualmente a las 6:20 de la tarde.

Ante este panorama meteorológico, las autoridades de contingencias instaron a la población que habita en zonas vulnerables, propensas a deslizamientos e inundaciones repentinas, a mantener una estricta vigilancia y adoptar las medidas de prevención pertinentes.