Comunidad lenca denuncia a jueza por presunto racismo y discriminación

Tegucigalpa, Honduras

Representantes de la comunidad lenca de Honduras interpusieron una denuncia contra la jueza María Elizabeth Mazzoni, a quien acusan de presuntos actos de discriminación y racismo.

La acción surge tras una sentencia condenatoria emitida el 3 de julio de 2026, relacionada con un caso de usurpación que involucra a miembros del Consejo Indígena Lenca del Cacao.

La denuncia fue presentada ante la Supervisión Nacional del Poder Judicial, mientras la comunidad realizó una protesta frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Tegucigalpa.

Los manifestantes aseguran que la resolución judicial no solo los condena por el delito de usurpación, sino que también pone en duda su identidad como pueblo indígena.

El abogado defensor Eddy Tábora afirmó que la denuncia busca la apertura de un proceso disciplinario contra la jueza por las consideraciones expuestas en la sentencia.