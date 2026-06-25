Crean mesa interinstitucional para impulsar conectividad aérea en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El acuerdo formaliza la creación de la Mesa Interinstitucional de Facilitación y Promoción de la Conectividad Aérea, una iniciativa que se desarrolla bajo el pacto regional suscrito en 2006 por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Cinco instituciones del Estado firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Facilitación y Promoción de la Conectividad Aérea, con el objetivo de fortalecer la integración regional y mejorar las condiciones para el transporte aéreo nacional e internacional.

El convenio fue ratificado por las máximas autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), la Administración Aduanera de Honduras (Aduanas) y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), a través de la División de Seguridad Aeroportuaria (DSA).

Las instituciones acordaron coordinar prioridades estratégicas enfocadas en promover la conectividad aérea mediante esquemas de cielos abiertos, con la finalidad de facilitar la movilidad de pasajeros y fortalecer la competitividad del país como destino turístico y de negocios.

Asimismo, la nueva mesa de trabajo impulsará la reactivación de proyectos clave de integración turística regional, entre ellos el Programa Mundo Maya, creado para promover el desarrollo turístico sostenible, la innovación y la difusión del legado histórico y cultural de la civilización maya.

Este programa integra a México, a través de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, así como a Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador, además de otros destinos nacionales de alto valor turístico.

Uno de los aspectos innovadores del convenio contempla la evaluación de facilidades operativas, migratorias y aduaneras para los vuelos que se desarrollen entre aeropuertos internacionales y terminales no internacionales de la región centroamericana.

No obstante, las autoridades dejaron claro que ninguna medida de facilitación podrá afectar la seguridad nacional, operacional, aeroportuaria, migratoria, aduanera o sanitaria del país.

En el marco de este acuerdo, el Instituto Nacional de Migración asumirá un papel protagónico en la modernización de los servicios fronterizos mediante la implementación de mecanismos como el prechequeo, sistemas de biometría y quioscos electrónicos e-Gates para optimizar el control de ingreso y salida de personas del territorio nacional.

Las autoridades indicaron que estas herramientas permitirán agilizar la atención de los viajeros, reducir la saturación operativa y disminuir los tiempos de espera en las ventanillas migratorias.

Asimismo, enfatizaron que todos los pasajeros, nacionales y extranjeros, continuarán sujetos a los controles migratorios, aduaneros, de seguridad y de sanidad correspondientes, en coordinación con instituciones como el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa).

Finalmente, las entidades firmantes ratificaron que las tarifas, tasas y contribuciones aeroportuarias o migratorias solo podrán ser modificadas mediante los procedimientos legales establecidos y que ninguna medida operativa derivada del convenio sustituirá la aprobación previa que, por ley, debe otorgar la autoridad aeronáutica civil para la realización de vuelos.