Tabla posiciones Mundial 2026: los primeros cruces dieciseisavos y golpe a Concacaf

Estados Unidos.

¡Ya se va armando! La jornada 3 del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá continuó este jueves 25 de junio y ya se empiezan a formar los cruces de los dieciseisavos, otros eliminados y más clasificados a la siguiente ronda.

Costa de Marfil, ganadora por 0-2 contra Curazao, se clasificó como segunda del grupo E, en los que también estará Ecuador como una de las ocho mejores terceras, al imponerse por 2-1 a Alemania, que pasa como primera de su cuarteto.

De las cuatro sólo ha quedado eliminada Curazao, con un único punto y como última. Alemania, como primera, se medirá en los dieciseisavos de final a uno de los mejores terceros, que saldrá de los grupos A (Corea del Sur), B (Bosnia-Herzegovina), C (Escocia), D (Paraguay o Australia) o F (Países Bajón, Japón o Suecia). El duelo será el lunes 29 de junio en Boston.