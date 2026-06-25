Tabla posiciones Mundial 2026: los primeros cruces dieciseisavos y golpe a Concacaf

¡Ya se va armando! La jornada 3 del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá continuó este jueves 25 de junio y ya se empiezan a formar los cruces de los dieciseisavos, otros eliminados y más clasificados a la siguiente ronda.
Costa de Marfil, ganadora por 0-2 contra Curazao, se clasificó como segunda del grupo E, en los que también estará Ecuador como una de las ocho mejores terceras, al imponerse por 2-1 a Alemania, que pasa como primera de su cuarteto.
De las cuatro sólo ha quedado eliminada Curazao, con un único punto y como última. Alemania, como primera, se medirá en los dieciseisavos de final a uno de los mejores terceros, que saldrá de los grupos A (Corea del Sur), B (Bosnia-Herzegovina), C (Escocia), D (Paraguay o Australia) o F (Países Bajón, Japón o Suecia). El duelo será el lunes 29 de junio en Boston.
Costa de Marfil, como segunda, se enfrentará un día más tarde, el 30 de junio, a Noruega o Francia, dependiendo de quién finaliza en la segunda posición del grupo I en el duelo directo que disputan los conjuntos de Kylian Mbappé y Erling Haaland. Y Ecuador, como tercera, debe esperar la combinación y el rival en dieciseisavos.
Cruces confirmados en dieciseisavos del Mundial 2026
Por su parte, ya se conocen cruces confirmados en dieciseisavos. Países Bajos, luego de su triunfo 3-1 ante Túnez, se medirá con Marruecos el próximo 29 de junio en Monterrey (México), mientras que Japón enfrentará a Brasil ese mismo día en Houston (Estados Unidos) y los suecos aún esperan rival y jugarían el 30 de junio.
En la otra llave, Estados Unidos se medirá a Bosnia y Herzegovina, uno de los mejores terceros del Mundial.