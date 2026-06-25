Japón vs Suecia, EN VIVO hoy: horario y dónde ver el Mundial 2026

Dallas, Estados Unidos.

De vuelta a Dallas, donde comenzó su participación en el Mundial 2026, Japón confía en cerrar una clasificación a dieciseisavos que se le ha complicado a Suecia, después de ser goleada por los Países Bajos.

Japón, que dio una buena imagen ante los neerlandeses (2-2) y goleó a Túnez (4-0), aspira al primer puesto del grupo F, pero sabe que será complicado. Empatados a todo con el equipo de Ronald Koeman, lo normal es que los 'oranje' ganen con claridad a los tunecinos, que han encajado 9 goles en dos partidos, pese a cambiar de entrenador con el Mundial empezado.

De momento, se centran en cumplir con su parte. Si no pierden, estarán en los dieciseisavos, donde en función de la posición se cruzarán con Brasil o Marruecos, en Monterrey o Houston.