Caso Redondo y exdiputados: Fiscalía pide a la Corte peritaje de videos de sesión del Congreso del 8 de enero

El Ministerio Público presentó diligencias prejudiciales ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como parte de la investigación contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y exintegrantes de la Comisión Permanente.
La acción judicial forma parte de un expediente que también involucra a otros exdiputados señalados por presuntos delitos contra la administración pública.
La Fiscalía solicitó autorización al máximo tribunal para nombrar un perito que analice los videos de la sesión legislativa celebrada el 8 de enero de 2026.
Esa jornada del Congreso Nacional es ahora pieza clave dentro de las diligencias previas que impulsa la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP).
El Ministerio Público investiga a nueve exmiembros propietarios y cuatro suplentes de la Comisión Permanente por supuestos delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y usurpación de funciones.
También se les atribuyen posibles ilícitos de traición a la patria y otros delitos vinculados a la administración pública, según el expediente fiscal.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que la solicitud busca incorporar un análisis técnico del material audiovisual de la sesión legislativa.
Mora explicó que la Fiscalía espera que la Corte Suprema autorice el nombramiento del perito para avanzar en la valoración de los elementos de prueba.
Requerimiento fiscal
El vocero indicó que una magistrada del pleno de la CSJ fue designada para conocer la petición presentada por el ente acusador.
Según el funcionario, el objetivo es determinar si existen suficientes elementos para la eventual presentación de un requerimiento fiscal.
Aunque el caso involucra múltiples delitos, las diligencias actuales se concentran en lo discutido durante la sesión del 8 de enero de 2026.
El Ministerio Público señaló que será la autoridad judicial la encargada de resolver si procede la solicitud para el análisis técnico de los videos.
Las diligencias previas buscan reunir pruebas que permitan sustentar o descartar una eventual acción penal contra los exmiembros de la Comisión Permanente.
Hasta el momento, el Poder Judicial no ha informado oficialmente sobre la resolución de la solicitud, que continúa bajo análisis.
Entre los investigados figuran Luis Redondo, Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Juan Barahona, Fabricio Sandoval, Silvia Ayala, Karen Martínez, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Kritza Pérez, Linda Donaire, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña.