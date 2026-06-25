Caso Redondo y exdiputados: Fiscalía pide a la Corte peritaje de videos de sesión del Congreso del 8 de enero

Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público presentó diligencias prejudiciales ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como parte de la investigación contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y exintegrantes de la Comisión Permanente.

La acción judicial forma parte de un expediente que también involucra a otros exdiputados señalados por presuntos delitos contra la administración pública.

La Fiscalía solicitó autorización al máximo tribunal para nombrar un perito que analice los videos de la sesión legislativa celebrada el 8 de enero de 2026.

Esa jornada del Congreso Nacional es ahora pieza clave dentro de las diligencias previas que impulsa la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP).

El Ministerio Público investiga a nueve exmiembros propietarios y cuatro suplentes de la Comisión Permanente por supuestos delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y usurpación de funciones.

También se les atribuyen posibles ilícitos de traición a la patria y otros delitos vinculados a la administración pública, según el expediente fiscal.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que la solicitud busca incorporar un análisis técnico del material audiovisual de la sesión legislativa.

Mora explicó que la Fiscalía espera que la Corte Suprema autorice el nombramiento del perito para avanzar en la valoración de los elementos de prueba.